Au Venezuela puis en Colombie, Pete Hegseth promet de "traquer et vaincre" le narcotrafic

Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Pete Hegseth, arrive à la base aérienne militaire CATAM, à Bogota, le 18 novembre 2026 ( AFP / Maria Jose Gonzalez )

Le secrétaire d'État américain à la Défense, Pete Hegseth, s'est rendu mercredi en Colombie après une visite surprise au Venezuela, promouvant auprès de ces deux États une coopération pour mener de vastes offensives militaires contre le narcotrafic.

Ces deux pays gravitent autour de Washington dernièrement : le Venezuela après la capture de l'ancien président Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier, et la Colombie depuis l'arrivée au pouvoir cet été du président de droite Abelardo de la Espriella, admirateur de Donald Trump.

"Conformément à la législation de chaque pays, mais en collaborant, nous allons repérer, traquer, éliminer et vaincre les narcoterroristes", a déclaré Pete Hegseth aux côtés de ministres colombiens, après son arrivée mercredi après-midi à Bogota.

La Colombie fait partie de la vingtaine de pays engagés dans une alliance initiée par le président américain Donald Trump pour lutter contre le narcotrafic. Ce n'est pas le cas du Venezuela.

M. Hegseth entreprend ce voyage en Amérique du Sud après avoir échappé à une motion de censure au Congrès américain, déposée à cause de la guerre en Iran et des attaques meurtrières visant les narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique, qui ont fait plus de 200 morts.

À l'issue d'une réunion à huis clos, le ministre colombien des Affaires étrangères, Omar Bula, a indiqué que les dirigeants solliciteraient l'approbation du Congrès pour mener des opérations militaires conjointes avec les États-Unis - qui ont déjà soutenu des opérations antidrogue en Colombie.

Le président colombien "a été très clair quant à la position souveraine de ce pays, et cela est également très clair pour le secrétaire à la Guerre (Pete Hegseth, ndlr) après la conversation que nous avons eue", a souligné M. Bula.

Après des décennies de lutte contre le trafic de drogue, la Colombie reste le principal producteur de cocaïne et les États-Unis son plus grand consommateur.

Accord de coopération

"Nous les traquerons, nous les trouverons et nous les tuerons", avait déjà promis Pete Hegseth au sujet des narcotrafiquants quelques heures plus tôt, en visite surprise à Caracas.

Il a été reçu par la présidente par intérim Delcy Rodriguez au palais présidentiel de Miraflores, selon des images de la télévision d'État vénézuélienne.

Le chef du Pentagone est le plus haut responsable américain à visiter le pays depuis l'opération militaire américaine qui a abouti à la capture en janvier de Nicolás Maduro, détenu aux États-Unis avec son épouse. Il en était l'un des principaux maîtres d'œuvre.

La rencontre a donné lieu à la signature d'un accord de "coopération militaire" bilatérale qui, selon le chef du Pentagone, vise à "garantir que le peuple vénézuélien ne soit pas menacé par des acteurs étrangers, des narcoterroristes ou des criminels, et qu'il soit sûr et protégé à l'intérieur de ses frontières souveraines".

"Reprise de la relation"

La présidente par intérim a affirmé pour sa part qu'il s'agissait d'une "reprise de la relation technico-militaire entre les deux pays", après des années de tensions.

Pourfendant sans cesse "l'impérialisme américain", l'ancien président Hugo Chávez (au pouvoir de 1999 à 2013) puis son successeur Nicolás Maduro (2013-2026) ont promu pendant des années des accords militaires avec des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran.

La présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez et le secrétaire d'Etat américain à la Défense Pete Hegseth, au palais présidentiel de Miraflores à Caracas ( Venezuelan Presidency / Handout )

Nicolás Maduro et son épouse sont actuellement détenus dans une prison de New York dans l'attente d'être jugés pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de trafic de drogue.

Delcy Rodríguez gouverne depuis sous la pression de Washington et a progressivement normalisé les relations du Venezuela avec plusieurs pays et organismes internationaux, après des années d'isolement.

Parmi les personnes présentes mercredi au palais Miraflores, se trouvait également l'homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt, propriétaire de North American Blue Energy Partners (Nabep), qui a signé avec Washington un accord cédant aux États-Unis 20 % des gigantesques réserves pétrolières du Venezuela.

Washington et Caracas ont annoncé en août que les États-Unis allaient prendre le contrôle de gisements de pétrole au Venezuela, dont le potentiel de production est estimé à 65 milliards de barils.