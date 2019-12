«Au Venezuela, la principale arme du gouvernement, c'est la peur»

Chaque jour, des milliers de Vénézuéliens quittent leur pays en proie à une crise sans précédent. La majorité d'entre eux traversent la frontière vers la Colombie qui s'étend sur 2 200 km. Un jeune opposant au régime de 23 ans, Gustavo Hurtado, vient de rejoindre cette cohorte d'exilés après avoir reçu de multiples menaces téléphoniques.Il a confié à notre journal les conditions de son départ en France et la vie quotidienne dans un pays où la violence, l'insécurité, le manque d'alimentation, d'accès à la santé et d'opportunités en général auront pour conséquence en 2020 que plus de 20 % de sa population vivra en dehors de ses frontières selon l'ONU.Quand avez-vous manifesté pour la première fois contre le régime en place ?GUSTAVO HURTADO. C'était en 2014. Face à la détérioration des conditions de vie, aux violations des droits de l'homme, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais 17 ans, et j'étais bénévole au niveau local pour un candidat du parti Primero Justicia, cofondé en 1992 par Leopoldo Lopez, actuel responsable national du parti politique d'opposition Volonté populaire, Henrique Capriles et Julio Borges. Nous faisions la collecte de médicaments, de nourriture et de vêtements pour les plus pauvres.Vous avez continué ?Oui, lors de manifestations pacifiques en 2017 qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu plus d'une centaine de morts, des milliers de blessés et d'arrestations. Là encore, je participais à la collecte de produits de première urgence pour La Croix verte, un collectif d'étudiants en médecine qui soignaient les blessés du cortège. A l'hôpital, ils couraient le risque d'être capturés par la Garde nationale ou simplement de se voir refuser tout soin en raison de l'origine de leurs blessures, mais aussi des pénuries.Que s'est-il passé ensuite ?Un ami, un artiste qui avait participé aux manifestations avec moi, a appris que son nom ...