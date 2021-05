Au Venezuela, crise économique et pandémie, le cocktail dépressif de la santé mentale

Maria Gabriela Tablera, lors de son entretien avec l'AFP, le 26 avril 2021 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

"Ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir faire des choses à moi... Ca m'a fait déprimer", souffle Maria Gabriela Tablera qui a tenté de se suicider pendant le confinement au Venezuela, où les problèmes psychiques liés à la pandémie se sont rajoutés à la crise politico-économique.

Etudiante de cinéma de 25 ans, la jeune femme qui vivait avec des petits boulots de free-lance, survivait alors en vendant de gâteaux et des biscuits.

Comme ailleurs dans le monde, le Venezuela a enregistré une hausse des niveaux d'anxiété et de dépression avec la pandémie de coronavirus. Mais ici les effets se sont surajoutés à huit années de récession, une pauvreté grandissante, une hyper inflation qui a fait chuter le pouvoir d'achat et une situation politique tendue avec un pouvoir qui n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale.

Le pays de 30 millions d'habitants est confronté à une forte deuxième vague épidémique depuis mars. Il a enregistré au total plus de 2.000 décès pour plus de 200.000 cas de Covid-19, selon les chiffres officiels. Des statistiques jugées "fausses" par l'opposition alors que les hôpitaux sont débordés.

La pandémie est "la goutte d'eau qui fait déborder le vase (...) d'un bouillon de culture" où se développaient les déséquilibres mentaux, estime Juan Carlos Canga, président de la Fédération des Psychologues du Venezuela (FPV).

Des personnes font la queue pour remplir des bouteilles d'oxygène pour des proches atteints du Covid-19, le 9 avril 2021 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Pedro Rances Mattey )

Selon l'Observatoire vénézuélien de la violence (OVV), une ONG référence en absence de données officielles, le nombre de suicides a triplé entre 2015 et 2019, avant donc la pandémie, pour atteindre trois suicides par jour (22 par semaine) en 2020 avec le coronavirus.

- Tunnel sans fin -

Dépressif, Jonathan Alvarado a fait deux tentatives de suicide. La pandémie a accentué ses problèmes sur un terrain déjà favorable. Guide de 27 ans, il est désormais sans emploi. La crise économique avait déjà réduit son activité mais la pandémie et le confinement ont porté l'estocade.

Jonathan Alvarado, lors d'un entretien avec l'AFP, le 3 mai 2021 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Chutes de Salto Angel, plateau granitique de Gran Sabana, plages paradisiaques de Morrocoy ou de Falcon... "J'accompagnais les gens sur des circuits... Avant la pandémie, j'avais un bon travail," qui pouvait lui rapporter jusqu'à 1.000 dollars par mois, dit-il.

"Mais, là, je ne vois pas le bout du tunnel. Comment vais-je faire sans rentrée d'argent. Je survis avec mes maigres économies mais il y a un moment où ça va s'épuiser. Tu es chez toi enfermé à ne rien faire. Ca t'use encore plus", dit-il.

En août, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) avait fait état d'une "crise de la santé mentale" inédite sur tout le continent en raison des problèmes d'isolement inhérents à la pandémie. En novembre, l'OPS a souligné que cela continuerait tant que le virus ne serait pas sous contrôle.

Au Venezuela, les autorités alternent les semaines dites "flexibles" (magasins ouverts) et "radicales" (confinement, pharmacie et alimentation ouverts) mais en mars avec la deuxième vague, le gouvernement avait supprimé une semaine flexible.

Les conséquences se sont aussitôt faites ressentir sur le service gratuit d'attention téléphonique mis en place par la FPV: "on a eu deux fois plus d'appels qu'en janvier et février", indique une des psychologues opératrices, Paola Hernandez.

"La moitié des appels sont pour des crises d'angoisses, des accès de panique ou des troubles du sommeil", explique la psychologue de 32 ans dans son petit bureau de Caracas.

La psychologue Paola Hernandez, durant un entretien au au centre d'attention téléphonique, le 28 avril 2021 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Elle traite aussi quelques cas de dépression et des tendances suicidaires mais souligne que dans la plupart des cas, "les personnes reconnaissent qu'il y a d'autres alternatives".

Le suicide est un sujet presque tabou dans ce pays catholique et conservateur mais les réseaux sociaux ont permis de bouger un peu les lignes, de diffuser des appels à l'aide ainsi que de médiatiser le sujet, voire d'aider des personnes en difficulté.

Jonathan Alvarado avait lui décidé de s'ouvrir en découvrant sur Twitter le suicide d'un jeune à Maracaibo, deuxième ville du pays. "Je me suis identifié à lui (...) peut être qu'il se sentait comme moi", explique Jonathan qui veut désormais se relancer et s'est mis à la peinture mais aussi à "écrire ce qui m'arrive pour m'en débarrasser et me libérer". "J'ai décidé que je voulais guérir et m'en sortir".

