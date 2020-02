Au Texas, démocrates et républicains draguent les latinos

Ils se sont levés comme un seul homme, main sur le c?ur, devant le drapeau du Texas : « Je te prête allégeance, Texas, un État en Dieu, un et indivisible? » À côté d'Adolpho Telles, président du Parti républicain d'El Paso, sur l'estrade de ce salon d'hôtel, Dan Patrick, vice-gouverneur républicain du Texas, récite, yeux clos. C'est lui la star du dîner de la journée Lincoln, collecte annuelle de fonds, pour lequel trois cents invités sur leur trente-et-un ont payé 55 dollars. « Bienvenue, vice-gouverneur Dan Patrick ! Bienvenido ! » lui souhaite une bannière. El Paso est un bastion démocrate, comme la plupart des grandes villes du Texas. En cette année présidentielle, l'État, par ailleurs solidement républicain, est convoité par les démocrates. El Paso, jusqu'en 1848, appartenait au Mexique. La population hispanique y est majoritaire (environ 80 %) et traditionnellement démocrate.Au niveau national, les latinos représentent 13,3 % des électeurs. Mais en Californie et au Texas, ils sont 30 %. Ce sont eux que les républicains tentent de séduire en insistant sur les valeurs traditionnelles. « Je veux protéger des vies innocentes. Qui sommes-nous si nous ne protégeons pas les plus vulnérables ? La population hispanique soutient la vie, pas ceux qui tuent les bébés, martèle Dan Patrick. On peut faire passer les Hispaniques démocrates au Parti républicain, pas l'inverse ! Les démocrates sont pour l'avortement tardif et...