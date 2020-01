Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au terme d'un match fou, le Racing 92 s'incline 27-24 à Saracens Reuters • 19/01/2020 à 16:31









Au terme d'un match fou, le Racing 92 s'incline 27-24 à Saracens par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Racing 92 n'est pas passé loin mais il s'est finalement incliné 27 à 24 du côté de Saracens. Si les hommes de Laurent Travers étaient déjà qualifiés avant cette 6ème et dernière journée des phases de poule de la Champions Cup, un succès leur assurait un quart à domicile. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu en terres anglaises. En supériorité numérique après l'expulsion de Skelton à la 39ème minute, les Franciliens mènent 21 à 17 lors du retour aux vestiaires. Avec le soutien de l'Allianz Park, Saracens pousse en seconde période. À la 50ème minute, les deux équipes se retrouvent à égalité avant le coup de massue envoyé sur la tête des Racingmen. Cinq minutes avant le coup de sifflet final, ils concèdent une pénalité transformée par Farrell. 27-24 est le score de ce match. Une défaite in extremis pour le Racing qui voit la perspective d'un quart à domicile s'envoler, à moins que le Stade Toulousain perde à la maison contre Gloucester.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.