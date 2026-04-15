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Au terme d'un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finale
information fournie par So Foot 15/04/2026 à 23:02

Au terme d'un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finale

Au terme d'un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finale

Quel match ! Alors qu'il tenait la prolongation à quelques minutes du terme de la rencontre, le Real Madrid, plombé par le carton rouge d'Eduardo Camavinga s'est finalement incliné sur le pelouse du Bayern et voit ses rêves européens se refermer net. Le Bayern est en demi-finale et a désormais rendez-vous avec Paris pour un sommet continentale !

Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Buts : Pavlovic (6 e ), Kane (38 e ), Díaz (89 e ) et Olise (90 e +4) pour les Bavarois // Güler (1 e et 29 e ) et Mbappé (42 e ) pour les Merengues

Explusion : Camavinga (86 e ) pour le Real

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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