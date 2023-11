Au Stade rennais, la vie de tempête

Au bout d'un long week-end agité, le Stade rennais a présenté ce lundi Julien Stéphan, de retour sur le banc pour succéder à son prédécesseur, Bruno Genesio, dont le départ a provoqué une immense secousse à Rennes. Le club breton, qui rêvait de stabilité, devra surmonter cette crise institutionnelle pour poursuivre sa croissance.

C’est une sensation que le Stade rennais avait oublié ces derniers temps, celle de se retrouver dans une tempête d’une violence que personne n’avait prévu ni anticipé. Ce n’est pas Ciaran, Domingos ou la nature, c’est juste le foot et cette particularité qui veut que la stabilité est une douce utopie dans ce milieu. Pourtant, après la défaite contre l’OL et le constat que Rennes avait raté le premier tiers de son championnat (12 points en 12 journées), les dirigeants bretons ne voulaient pas céder à la panique ni tout raser, se lançant dans une longue semaine d’introspection et de réflexion. Le jeudi, le trio composé d’Olivier Cloarec, Florian Maurice et Bruno Genesio déjeunait encore ensemble, et au club, on insiste toujours pour démentir une brouille entre les deux anciens Lyonnais. Le soir-même, Genesio avait dîné avec Romain Salin, comme ce dernier l’a confirmé sur France Bleu Armorique, en faisant part de ses doutes, mais également en semblant se projeter sur les semaines à venir. Puis, la terre a tremblé et une page s’est tournée.

Il a eu l’honnêteté de dire que les batteries n’étaient pas suffisamment chargées pour atteindre l’objectif.…

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com