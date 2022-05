"Au Stade de France, j'ai vu la même incompétence policière qu'à Hillsborough"

Plusieurs dizaines de milliers de supporters de Liverpool avaient fait le déplacement à Paris pour suivre la finale de la Ligue des champions sur place. Mais avant même la défaite de leur équipe contre le Real Madrid ce samedi (0-1), la soirée a tourné court. Alors que de graves incidents ont eu lieu aux abords du Stade de France, les organisateurs et les pouvoirs publics français rejettent désormais la faute sur le public anglais. Trente-trois ans après avoir vécu la catastrophe d'Hillsborough, Peter, fan de Liverpool, raconte le calvaire qu'il a vécu à Saint-Denis.

"Toute la violence provenait de la police. Je leur ai demandé ce qu'on avait fait pour se faire gazer comme ça, mais on ne m'a pas dit."

Comme l'UEFA avait donné l'instruction d'arriver tôt, j'étais sur place 2h30 avant le coup d'envoi. Dès la sortie du RER, il y avait un problème. Quatre véhicules de police étaient garés devant pour créer un goulet d'étranglement. Avec mon groupe de supporters, on a pris la rampe qui montait depuis le quai, mais on a été bloqués à la moitié. Ils voulaient réguler le monde et contrôler nos billets une première fois. J'ai demandé aux policiers, en français, s'ils pensaient vraiment que c'était une bonne idée de laisser les véhicules là car derrière, d'autres métros arrivaient et la foule était de plus en plus compacte. Mais ils m'ont quasiment ri au nez. Des vieux, des enfants se rentraient dedans. Il y avait beaucoup de souffrance. Les gens essayaient de s'échapper en passant au-dessus des barrières métalliques. Comme j'ai des problèmes d'asthme, j'ai fait pareil. Je ne pouvais pas rester là. Des milliers de fans s'entassaient. C'était vraiment le chaos. Ça a mis un temps fou pour sortir de cet endroit.Devant la porte Y où était ma place, il y avait une longue queue et rien ne bougeait. On voyait ce que je présume être des jeunes qui grimpaient les grilles ou passaient au-dessus des portiques pour pénétrer dans le stade. Je pense qu'ils étaient de Saint-Denis parce qu'aucun d'eux ne portait de signes distinctifs des. Pas de maillot, pas d'écharpe, rien. Ils couraient juste vite et étaient trop nombreux pour la sécurité. Les stadiers ne pouvaient qu'en attraper un ou deux quand ils ne laissaient pas ces gens passer délibérément...