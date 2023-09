Au stade Bollaert de Lens, marée rouge et verte de solidarité avec le Maroc

Une banderole de soutien aux sinistrés du séisme au Maroc au stade Bollaert lors du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso, le 12 septembre 2023 à Lens ( AFP / Ayoub Benkarroum )

Une immense ovation, une minute de silence sous un écran affichant "Tous avec les victimes du séisme": au stade Bollaert de Lens, où le Maroc affronte mardi soir le Burkina Faso en match amical, l'émotion déferle dans des gradins aux couleurs du pays endeuillé.

"C'est un moment particulier, tout le soutien va vers le Maroc. On pense à tous ceux qui sont là bas, qui nous ont quittés", affirme Soraya, venue en famille.

"On n'est plus du tout dans le même état d'esprit que quand on acheté nos billets", poursuit cette responsable entrepôt de 37 ans, dont les filles agitent des drapeaux marocains.

"Tous Maroc, tous solidaires, hommage aux sinistrés", proclame une banderole déployée des tribunes, où le rouge parsemé de vert domine.

Une immense ovation a accueilli les joueurs marocains à leur entrée sur le terrain. Leurs rivaux ont été sifflés.

Le stade entier s'est levé pour l'hymne marocain, avant une minute de silence conclue par des Allahou Akbar lancés par le public.

Les joueurs marocains entrent sur la pelouse du stade Bollaert avant le match amical contre le Burkina Faso, le 12 septembre 2023 à Lens ( AFP / Ayoub BENKARROUM )

"Les moments sont difficiles, mais voir tout le pays ensemble prouve qu'on reste unis", se console Sofian, un livreur dans la trentaine, qui préfère aussi ne pas donner son nom.

Avant la rencontre, la première disputée par les Lions de l'Atlas depuis le séisme, qui a fait plus de 2.900 morts, supporteurs et habitants avaient afflué au pied du stade pour une collecte en faveur des sinistrés.

- "Aider nos frères" -

Couettes, pansements, vêtements, médicaments... : les dons ont été immédiatement chargés dans un camion pour rallier Algésiras, en Espagne, par la route puis le Maroc par bateau.

"Merci pour la France qui est toujours à côté des Marocains, dans la fête comme dans la souffrance", lance Saïd Saïdi, un quadragénaire, revêtu du maillot de l'équipe marocaine.

Une femme fait un don pour les victimes du tremblement de terre au Maroc dans un point de collecte au stade Bollaert de Lens, le 12 septembre 2023 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Sa voix s'étrangle quand il évoque ses proches: "on veut aider nos frères, partager tout ce qu'on a avec eux. J'aimerais y être, mes parents sont là-bas, hamdoulilah ils sont vivants, mais ça fait mal au coeur".

La Fédération royale marocaine de football a annoncé que la totalité des revenus du match serait versée au "Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume". La majorité des billets a été achetée par la communauté des Marocains résidant à l’étranger, a-t-elle précisé.

Avant de gagner le stade, Fatiha El Gazouani, une infirmière libérale, franco-marocaine, a elle apporté béquilles, déambulateur, boîtes d'antalgiques et compresses.

"Le Maroc va s'en sortir, il se relève", assure avec le sourire cette jeune femme dont la famille restée au Maroc n'a pas été touchée.

- "Tous des gueules noires" -

"Ce moment qui devait être festif devient une action solidaire", résume Brahim Koujane, adjoint au maire d'Avion, l'un des élus organisateurs de la collecte, avec des associations.

Un point de collecte des dons pour les victimes du tremblement de terre au Maroc, le 12 septembre 2023 au stade Bollaert de Lens, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Des urnes, dont émergent de grosses coupures, ont aussi été placées aux entrées du stade pour recueillir des dons monétaire.

"On est dans une ville, une région solidaire", salue l'élu, fils de mineur. "Dans les mines, il n'y avait pas de nationalité, les Polonais, les Italiens, les Marocains, à la fin on était tous des gueules noires".

Plus encore que d'autres régions en France, où le séisme a déclenché une vague de solidarité, le Nord-Pas-de-Calais entretient des liens très forts avec le Maroc, protectorat français entre 1912 et 1956.

Quelque 80.000 Marocains recrutés par des intermédiaires y sont venus entre les années 1950 et 1970 travailler dans les mines de charbon.

Parmi les donateurs, Françoise a fait une heure de route depuis Boulogne-sur-Mer pour apporter des médicaments.

Un point de collecte des dons pour les victimes du tremblement de terre au Maroc, le 12 septembre 2023 au stade Bollaert de Lens, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Avec son mari, elle avait atterri à Marrakech vendredi vers 15h, pour des vacances.

"On a bien ressenti le séisme. On a ouvert la porte de notre Riyad, dans la médina, il y a avait une fumée énorme, des pierres étaient tombées, on s'est retrouvés dans la rue avec nos valises, hébétés", décrit elle.

"La solidarité marocaine est super, c'est pour ça que ça me tenait à coeur de venir ici" affirme-t-elle.