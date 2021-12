Au son des tambours, Marine Le Pen prône à Mayotte la "fermeté" contre l'immigration

Marine Le Pen, à l'aéroport international Dzaoudzi-Pamandzi de Mayotte, le 16 décembre 2021 ( AFP / Ali AL-DAHER )

Marine Le Pen, accueillie jeudi matin à Mayotte par des couronnes de fleurs et le son des tambours, a prôné une "très grande fermeté" contre l'immigration surtout comorienne sur cette île de l'Océan indien, où elle a aussi jugé "terrifiante" l'insécurité.

"Il faut en même temps apporter soutien et affection, et une politique d'une très grande fermeté pour donner un avenir aux jeunes de Mayotte", a affirmé lors d'un point presse la candidate à la présidentielle du Rassemblement national, en campagne à Mayotte jusqu'à dimanche, puis à la Réunion jusqu'à mardi.

Faisant valoir qu'elle était "la seule" à"parler très souvent" de Mayotte, la candidate d'extrême droite a livré "un constat terrifiant de ce que (les Mahorais) vivent au quotidien. Une immigration massive et toutes les conséquences: une explosion de l'insécurité (avec) des vols avec violence, des coups et blessures, qui aujourd'hui atteint même les enfants dans leur capacité à étudier".

A sa sortie de l'avion, la représentante du RN a esquissé quelques pas de danse au son des tambours avant d'être interpellée par des sympathisants qui ont réclamé "des actions".

"On veut des actions, on ne veut plus des promesses", a lancé Nema Ali-Said, âgée de 36 ans, au chômage, et membre du Codim, un groupe qui avait participé aux mouvements de "décasages" illégaux de 2016 pour expulser ceux qu'il considérait comme clandestins.

"Ce fléau (de l'immigration) tue Mayotte et on ne sait plus sur qui compter aujourd'hui", a ajouté la jeune femme, qui n'est pas encartée au RN.

"Sur moi!" leur a répondu Marine Le Pen, en redisant vouloir "supprimer le droit du sol, arrêter les pompes aspirantes" à l'immigration et en prônant "une action diplomatique forte" avec les Comores voisines, pour que "ceux qui sont en situation irrégulière retournent chez eux".

Petite île située entre Madagascar et la côte est-africaine, Mayotte fait face à une forte immigration clandestine venue principalement des îles des Comores qui ne sont qu'à 70 km de ses côtes.

La candidate a pointé aussi les "conséquences" de l'insécurité sur les investissements, proposant davantage de moyens policiers, de gendarmerie, et "de surveillance" de l'espace maritime.

Au premier tour de la présidentielle de 2017 à Mayotte, Marine Le Penétait arrivé en 2e place derrière François Fillon avec 27,28% des voix. Au second tour, elle avait réuni 42,85% des voix derrière Emmanuel Macron (57,15%).

