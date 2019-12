Au sommet du mont Blanc, en Antarctique... le drôle de réveillon de ces aventuriers

Dans les montagnes bulgares, en bivouac dans les Alpes, ou en mer dans les eaux des baleines à bosses, voici le 31 décembre pas comme les autres de nos aventuriers.Marc Batard, alpiniste : le Nouvel An à 3000 m Marc Batard dans les Alpes, le 30 décembre 2019./DR Pour bien démarrer l'année 2020, Marc Batard, 68 ans, alpiniste de légende de Lot-et-Garonne a décidé de prendre sacrément de la hauteur. Lors de la Saint-Sylvestre, il bivouaquera sous la tente et les étoiles à 3000 m d'altitude, au cœur des Alpes en Haute-Savoie, du côté des dômes de Miage. « C'est beaucoup plus original que d'être sur les Champs-Élysées mais c'est nettement moins confortable », sourit celui qui a été baptisé au siècle dernier le Sprinteur de l'Everest.En 1988, il avait en effet gravi, par la face sud, le Toit du monde, sans oxygène et en solitaire, en seulement 22 heures et 29 minutes. Un record de vitesse jamais battu sur ce versant ! En 2022, pour fêter dignement ses 70 printemps, il a prévu d'y retourner, ambitionnant de devenir le plus vieux vainqueur des 8848 m sans oxygène. Il sera accompagné du Népalais Pasang Nuru Sherpa, 13 ascensions de l'Everest à son compteur et du Pakistanais Muhammad Ali Sadpara, qui a, aussi, grimpé plusieurs 8000 m. Au-delà de cette ascension historique, le projet vise à financer une école des métiers de la très haute montagne au Népal.Cette cordée s'entraîne actuellement dans le massif du mont Blanc, venant à bout notamment de « gendarmes » très techniques, ces blocs de rochers sur la crête. Au menu du réveillon tout là-haut après avoir avalé 60 m de falaise, des pâtes à cuisson rapide nourries de comté fondu mais aussi des tubes de lait concentré. « On va profiter des feux d'artifice tirés dans la région », s'enthousiasme Marc Batard.À minuit, grâce aux miracles du réseau téléphonique guère refroidi par l'altitude, il souhaitera par - 10 °C de bons vœux givrés ...