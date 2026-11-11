Au Sénégal, une impasse budgétaire inédite

Ve aérienne de la capitale sénégalaise Dakar le 2 septembre 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le Sénégal, surendetté, est en proie à une crise politique et budgétaire inédite entre le gouvernement et la majorité parlementaire, contrôlée par le parti d'opposition Pastef, qui rejette depuis fin octobre tous les textes de l'exécutif sur le budget.

Ce blocage compromet une aide financière importante attendue du Fonds monétaire international (FMI) et risque de mener à un gel des nouvelles dépenses prévues dans le budget 2027.

Rejets tous azimuts

Le parti Pastef, qui contrôle 130 des 165 sièges à l'Assemblée nationale, a rejeté en commission puis en plénière le budget 2026 rectificatif.

Il a également rejeté le budget 2027 et, à tour de rôle depuis le 7 novembre, ceux des ministères et d'autres institutions, lors de travaux en commission devant être clos le 16 novembre et suivis d'une plénière.

Le chef du Pastef et de l'Assemblée, Ousmane Sonko, a rompu il y a quelques mois avec le président Bassirou Diomaye Faye, son ex-allié, dont le parti n'a pas officiellement de députés.

Les divergences

Pastef reproche au gouvernement d'avoir réduit des investissements dans la santé, l'éducation, l'emploi, la formation et l'hydraulique dans le budget révisé 2026.

Le gouvernement n'offre pas, selon ce parti, de garanties contre une hausse éventuelle des prix des carburants.

Le Pastef a aussi invoqué un manque "de sincérité budgétaire" du budget 2027 et la non-transmission de documents importants notamment sur la dette, estimée à 132% du PIB en fin 2024.

M. Sonko avait le 19 octobre fustigé des "conditionnalités" du FMI, difficiles à supporter par les populations.

Parmi les pommes de discorde, il y a les crédits spéciaux, des fonds à l'usage discrétionnaire de responsables dont le chef de l'Etat, et dont Pastef exige "l'encadrement" d'une manière qui ne sied pas à l'exécutif.

Vers un gel des dépenses publiques ?

Avec ce blocage, des dépenses prévues dans le budget 2027 pourraient être gelées.

"Le gouvernement devra recourir à des mécanismes d'ajustement qui vont le faire (se) concentrer sur les priorités comme les salaires. Toutes les nouvelles dépenses pensées pour 2027 ne pourront pas être exécutées", indique à l'AFP un fin connaisseur des finances publiques.

Le gouvernement a ainsi affirmé que le pays s'expose à des coupures d'électricité et qu'il ne pourra pas payer les arriérés dus aux entreprises et des aides aux familles pauvres.

Risques avec le FMI, les créanciers et bailleurs

Le budget 2026 révisé et le budget 2027 sont des outils clefs pour le règlement de la dette du Sénégal dont dépend l'aide de 2,2 milliards de dollars du FMI.

Le Fonds demande que le règlement de cette dette se reflète dans ces budgets. Et son conseil d'administration n'a pas encore approuvé l'accord préliminaire conclu en septembre avec Dakar.

Le blocage budgétaire "ne remet pas automatiquement en cause cet accord technique" mais "il pourrait retarder sérieusement son approbation par le conseil d'administration du Fonds", explique à l'AFP l'économiste sénégalais Amath Ndiaye.

Les négociations avec les créanciers pour le règlement de la dette "peuvent se poursuivre malgré" ce blocage mais "leur aboutissement pourrait être retardé en l'absence" d'un programme budgétaire soutenu par le FMI, relève-t-il.

En outre, l'absence d'accord avec le FMI ferait peser "un réel risque de retard de décaissements" attendus d'autres bailleurs et accentuer les tensions de trésorerie, relève un autre économiste, Ahmadou Aly Mbaye. Le FMI est une caution pour de nombreux partenaires.

Un autre risque "est une dégradation supplémentaire de la perception du risque souverain sénégalais" après plusieurs mauvaises notations financières, ajoute-t-il.

Il liste des effets négatifs dont "une augmentation des primes de risque exigées par les investisseurs" et du "coût des nouveaux emprunts", des difficultés accrues de refinancement de la dette arrivant à échéance et une augmentation des taux sur le marché régional.

Sur les marchés internationaux, "le Sénégal pourrait subir une pression accrue sur les prix de ses obligations souveraines et voir son accès aux financements devenir plus difficile", ajoute-t-il.

Quelles marges pour le gouvernement ?

Pour contourner ce blocage, le gouvernement peut utiliser des dispositions constitutionnelles pour exécuter le budget par décrets ou reconduire le budget 2026.

Il peut aussi engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale mais s'expose à une motion de censure. Toutefois, le président peut reconduire le même gouvernement le même jour. Le nombre de motions de censure que la majorité peut déposer divise les juristes.

Le chef de l'Etat peut aussi dissoudre l'Assemblée à partir du 2 décembre et organiser des législatives anticipées dans les 90 jours.