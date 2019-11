Au Sénégal, Edouard Philippe rend un sabre et vend des missiles

La visite de deux jours du Premier ministre français à Dakar, a été placée sous le signe des armes avec la restitution d'un sabre et quelques signatures de contrats d'armements

C'était une visite éclaire placée sous le signe du sabre. Arrivé samedi soir à Dakar dans le cadre d'un déplacement de quarante-huit heures, le premier ministre Edouard Philippe a restitué au Sénégal, dès dimanche, l'épée d'El Hadj Oumar Tall, fondateur de l'empire Toucouleur qui s'étendait de la Guinée au Mali et guide spirituel de la Tidjaniya, la plus grande confrérie soufie du Sénégal.

« Il se trouve que j'ai un lien particulier avec les sabres. J'en possède un qui me suit partout, dans mes différents bureaux, y compris sur celui de Matignon, a confié le premier ministre dans son discours au palais présidentiel. C'est l'arme noble par excellence. Celle du commandement et donc de la responsabilité. » Cette nécessité de commandement, Edouard Philippe en a fait le fil rouge d'une visite qui s'est d'abord attachée à souligner les impératifs sécuritaires de la région sahélienne.

Une délégation de six ministres

Accompagné de six ministres - dont le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre des armées, Florence Parly - sept parlementaires, des délégations culturelles, économique, institutionnelle, sportive et éducative, le premier ministre a supervisé la conclusion de sept accords entre Paris et Dakar. Le Sénégal est le seul pays d'Afrique avec lequel la France entretient un tel rendez-vous annuel. « Une relation singulière » qui fait aussi de la France, le premier bailleur et le premier investisseur du pays avec des échanges commerciaux qui se montaient à 911,1 millions d'euros en 2018, dégageant un excédent de 729,6 millions d'euros.

