Au Salon international du livre d'Alger, une rentrée littéraire sous le signe du Hirak

L'événement culturel le plus important du pays est lui aussi inspiré par le mouvement de contestation que traverse le pays depuis le mois de février.

« Ce qui est génial, c'est de voir cette conscientisation accélérée chez les gens, et pas seulement à Alger ! Dans toutes les wilayas [préfectures] ». Au Salon international du livre d'Alger (SILA), un jeune militant est venu saluer Mohamed Anis Saidoun, 27 ans, en pleine dédicace d'un recueil qui publie une de ses nouvelles. Déjà primé, le jeune auteur y raconte l'histoire de deux militants algériens « blasés » par la paralysie des années Bouteflika, persuadés que rien ne bougerait, jusqu'à cette journée du 22 février, point de départ des manifestations contre le régime. Evénement culturel le plus important du pays, qui se tient jusqu'au 9 novembre à la Safex, le palais des expositions de la capitale, le SILA n'échappe pas au mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis près de neuf mois.

Des hommes repartent les bras chargés de sacs plastiques remplis de livres. Des cars venus d'autres régions se gardent autour du rond-point de l'entrée. Des groupes d'enfants, en blouses roses et bleues, casquettes sur la tête, marchent en rang vers le pavillon central. Le salon est une fête où les Algériens trouvent livres religieux, romans, ouvrages universitaires que la faiblesse du secteur de distribution et les restrictions d'importation ne leur permettent pas d'acheter dans leurs régions tout au long de l'année. C'est aussi la rentrée littéraire. Et aux côtés des nouveaux romans, presque une dizaine de livres sont consacrés au Hirak.

Sur le stand des éditions Koukou, Bariza, 73 ans, achète le dernier roman de Mohamed Benchicou, Casa del Mouradia. « On a peur pour le pays. J'espère que les jeunes ne vont pas se taire. Et s'il faut remonter dans les montagnes comme pendant la guerre de libération, on remontera », affirme cette habitante de Constantine venue à Alger pour l'occasion. Pourquoi le choix du livre de l'ancien directeur du quotidien d'opposition Le Matin ? « Je veux savoir ce que mes compatriotes écrivent. Je cherche aussi un livre sur Abdelaziz Bouteflika qui vient de sortir », explique-t-elle.

