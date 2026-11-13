Au salon du Made in France, Tondelier défend hausse des salaires et protectionnisme

Marine Tondelier (c), candidate des Ecologistes à la présidentielle de 2027, s'adresse à la presse aux côtés de Rania Kissi, conseillère de Paris, lors d'une visite du salon "Made in France" à Paris, le 13 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Pour défendre les produits français, Marine Tondelier, la candidate des Ecologistes à la présidentielle, a plaidé vendredi pour une hausse des salaires et notamment du Smic, et pour du protectionnisme, lors d'un déplacement au salon du Made in France.

La cheffe des Ecologistes a défendu sa proposition d'une augmentation du Smic à 2.000 euros brut (+7,12%), estimant qu'il fallait "mieux payer" les Français pour qu'ils consomment et pour qu'ils achètent français.

"Aujourd'hui, quand on voit que 10 millions de Français sont pauvres", et "que 3.3 millions de travailleurs sont des travailleurs pauvres dont 53 % n'arrivent pas à se nourrir correctement, on peut comprendre que leur priorité n'est pas forcément d'aller payer un peu plus cher pour aider le made in France", a-t-elle estimé devant la presse.

Elle souhaite aussi que "tous les salaires jusqu'à 2.000 euros nets, soient augmentés", et pour cela, promet de "conditionner toutes les exonérations, toutes les aides d'état" aux entreprises à une hausse de ces salaires.

L'Ecologiste, créditée de 2 à 3% dans les intentions de vote, a aussi défendu la nécessité de protectionnisme.

"J'assume parfaitement qu'il faut mettre en place un protectionnisme", a défendu la candidate, soulignant que l'Allemagne "n'hésite pas à protéger son industrie là où en France, on se trouve quand même beaucoup de prétextes" pour ne pas le faire.

Elle a aussi appelé l'Europe à "protéger toutes nos industries. On laisse des groupes, des sites, des petits producteurs crever parce qu'on n'assume pas de les soutenir", a-t-elle déploré.

"Nous, écologistes, nous assumerons de les soutenir, quitte à mettre en place des mesures de protectionnisme", a-t-elle prévenu. Si le sujet était "disruptif" il y a 10 ans, "j'ai l'impression que tout le monde a compris qu'on allait devoir en revenir là dans une guerre commerciale".