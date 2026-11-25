Au Salon des maires, Teddy Riner retrouve la foule et la polémique

Teddy Riner le 25 novembre 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Après des débuts mouvementés, Teddy Riner a tenté de remettre sa campagne sur les rails avec une promenade dans les allées de l'incontournable Salon des maires mercredi, sans réussir à échapper à la cohue et à la polémique.

Le judoka était attendu sur place par des dizaines de journalistes et de caméras, une cohorte difficilement contrôlable à laquelle ce novice en politique n'est pas encore habitué.

Teddy Riner s'est prêté à l'exercice du micro tendu, disant avoir eu un échange "positif" avec des maires qu'il venait de rencontrer.

Mais avant de commencer sa déambulation dans les allées du salon, le néo-candidat est interrogé à la volée sur les dates de l'élection présidentielle de 2027.

"Il faudrait les avancer", répond-il. "L'actualité fait que ça sent pas bon."

"On envoie des troupes en Ukraine sans qu'on soit au courant", dit-il aussi au journaliste indépendant Paul Larrouturou, qui a publié l'échange sur X.

Le candidat faisait référence au déploiement de soldats français pour des missions non-combattantes dans le pays envahi par la Russie depuis 2022.

"Je ne comprends pas qu'on envoie des troupes en Ukraine alors que ce n'est pas notre guerre", lance Teddy Riner. Avant de tenter de se reprendre, en expliquant vouloir être "cette personne qui fédère" pour "mettre fin à cette guerre".

"Une star"

Cette sortie risque bien d'éclipser le but initial de sa venue : la quête des 500 parrainages d'élus nécessaires pour se porter candidat, pour laquelle le salon est un terrain de chasse idéal.

Teddy Riner, qui a annoncé sa candidature surprise il y a une quinzaine de jours, assure avoir déjà une centaine de signatures.

Pas encore celle de Serge Rouvière, édile sans étiquette de Saint-Mamert-du-Gard, qui confie à l'AFP attendre de "le découvrir, de voir ce qu'il va proposer en terme de programme".

Et probablement pas celle d'Éric Berthault, maire de Courtois-sur-Yonne. "Je pense qu'il aurait dû rester un grand champion de judo, il a été aimé par la France entière et là, il va se mettre à dos la moitié de la France", estime ce soutien de David Lisnard, lui reprochant de n'avoir pas "d'idées bien définies" sur l'économie, la santé ou l'international.

D'autres visiteurs se montrent bien plus enthousiastes, réclamant selfies et poignées de main.

"Je sais pas si je suis au salon des maires ou à un concert. J'ai l'impression d'être avec une star", lance l'une d'eux, avant de se précipiter pour obtenir une photo.

"Hors sytème"

Tout avait pourtant bien commencé. Une vidéo de candidature à 20 millions de vues, une cascade de reprises médiatiques et l'idée que, peut-être, le judoka pourrait bouleverser un bloc central en panne d'élan.

Mais ce lancement a été presque immédiatement percuté par une série de contrariétés et de départs dans son équipe.

Une période de "mise en place", balaye une membre de son entourage.

Celle-ci assure par ailleurs que Teddy Riner est victime de son "image de sportif", qui serait utilisée "pour le mettre dans une case".

"Il est hors système. Il a ses propres habitudes, ses propres réflexes", dit-elle. "Mais il apprend vite."

Son équipe assure que cette candidature surprise avait été bien préparée. Un programme devrait être dévoilé bientôt ainsi qu'un site de campagne.

Teddy Riner, qui a aussi présenté l'émission de téléréalité "Love is Blind", démarre une série de déplacements. D'abord à Coutances, dans la Manche, jeudi.

Puis, plus surprenant, à Béziers vendredi, à l'invitation du maire Robert Ménard.

L'édile de droite a affirmé ne pas compter dans le "comité de soutien" de Teddy Riner mais le juger "sympathique" et "légitime".

Son équipe assure elle que ce n'est pas "la couleur politique" du maire qui l'empêchera d'aller "parler aux Français".

Teddy Riner assure être "ni de droite ni de gauche". Mais sa soudaine politisation l'a déjà mis en difficulté avec ses sponsors.

La banque danoise Saxo Bank l'a lâché tandis que l'Unicef France a anoncé suspendre sa mission bénévole d'ambassadeur.

Son entourage assure que le champion s'y attendait et ne s'en inquiète pas.

Lui maintient toujours qu'une victoire à la présidentielle ne l'empêcherait pas de participer aux Jeux olympiques de 2028.

La question est pour l'heure théorique : les sondages le donnent sous les 5%.