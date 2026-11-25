Au Salon des maires, le chassé-croisé entre Glucksmann et Hollande

L'ex-président et parlementaire français François Hollande, candidat à la présidentielle de 2027, au Salon des maires à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'un est le candidat désigné du PS pour la présidentielle et cherche à unifier le parti derrière lui. Le second attend son heure patiemment. Raphaël Glucksmann et François Hollande étaient tous les deux mercredi au Salon des maires, mais ne se sont pas croisés.

Les deux hommes visent pourtant un espace politique similaire: la social-démocratie, François Hollande lorgnant même franchement vers le centre.

Et si Raphaël Glucksmann a largement remporté la primaire socialiste en octobre, il n'est cependant pas porté par une forte dynamique sondagière.

En fin connaisseur de la vie politique, l'ancien président socialiste l'a remarqué et se tient prêt à se lancer si la candidature de l'eurodéputé venait à s'affaiblir.

Récemment, il a appelé le fondateur de Place publique à "s'affirmer" et s'est donné jusqu'à janvier ou février pour décider de sa participation, ou non, à l'élection des 18 avril et 2 mai.

Mardi, il a même organisé une dédicace devant 200 soutiens dans son QG de campagne.

Rien qui n'inquiète, officiellement, Raphaël Glucksmann.

"Chacun son rythme, il n'y a aucun sujet. Nous, on est en campagne. Il décidera ce qu'il veut, quand il veut", a-t-il tempéré devant la presse mercredi au Salon des maires.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'à la fin, il choisisse sa famille politique. C'est un député socialiste, vous êtes d'accord? Jusqu'à preuve du contraire", a-t-il cependant ajouté, un brin cassant.

Car François Hollande est certes redevenu député de Corrèze lors des élections législatives de 2024 mais il reste auréolé de son statut d'ancien président de la République.

Membre du PS depuis plus de 40 ans, le candidat putatif n'a presque pas d'égal au sein du parti à la rose en termes de connaissance des élus et de leurs réseaux.

"Hollande, il est en campagne. Lui, il laboure. Alors que Glucksmann, ça ne prend pas trop", assure même un cadre socialiste.

"Dans la même famille"

Les deux hommes ont déambulé au même moment, parfois à quelques mètres de distance, en multipliant photos et serrages de mains, en affichant la même ambition (recueillir la parole des maires et des élus locaux) et en réfutant tous les deux être à la recherche de parrainages.

"C'est Raphaël Glucksmann qui est dans la famille, celle des socialistes et des socio-démocrates. On sera forcément dans la même famille", lui a répondu, par médias interposés, François Hollande.

Le socialiste Raphaël Glucksmann (c), candidat du PS à la présidentielle 2027, au 108e Congrès des maires de France à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Il est nécessaire et légitime qu'il soit entouré par les maires socialistes", a-t-il ajouté.

Car le PS, deuxième parti de France en nombre de maires derrière LR, entend déployer son réseau d'élus locaux pour aider Raphaël Glucksmann à faire campagne sur tout le territoire. Une manière de décoller l'étiquette de Parisien et fils de philosophe, à l'origine d'un procès récurrent en déconnexion.

"On a une expérience, nous les maires. On est aux responsabilités", a expliqué à des journalistes l'édile de Montpellier, Michaël Delafosse, qui accompagnait l'eurodéputé mercredi.

"Ses déplacements donnent la tonalité", a-t-il assuré, alors que le fondateur de Place publique s'est récemment rendu en Gironde et à Villeurbanne (Rhône), et doit aller jeudi en Mayenne.

A leurs côtés également au Salon des maires, la maire de Nantes Johanna Rolland, proche du premier secrétaire Olivier Faure, ou le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, opposant interne au patron du PS.

Olivier Faure, s'il a bien posé pour une photo dans la matinée avec son ancien adversaire à la primaire, n'était pas présent devant les caméras des journalistes aux côtés de Raphaël Glucksmann.

Mais les proches de l'eurodéputé refusent d'y voir un symbole.

"L'ensemble des socialistes sont pleinement dans la campagne, avec leurs disponibilités", a évacué Michaël Delafosse.