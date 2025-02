Au Salon de l'agriculture, Macron tente de rassurer sur la concurrence des produits étrangers

Emmanuel Macron (à droite) au salon de l'agriculture à Paris le 22 février ( POOL / Alain JOCARD )

Emmanuel Macron a inauguré samedi le 61e Salon international de l'agriculture à Paris, dans un climat plus apaisé que les huées et violences de l'an dernier mais face à des agriculteurs remontés qui attendent toujours "des réponses concrètes" sur la concurrence des produits étrangers.

Après avoir rencontré les principaux syndicats agricoles, le président français a appelé à un "dialogue respectueux" avec les agriculteurs, qui ne peuvent, a-t-il dit, être "la variable d'ajustement" du pouvoir d'achat et d'accords commerciaux.

Emmanuel Macron a assuré continuer de chercher une "minorité de blocage" au sein de l'Union européenne sur l'accord de libre-échange avec des pays du Mercosur, revendication du monde agricole qui se dit étouffé par la concurrence de produits étrangers, notamment venus d'Amérique du Sud.

"On veut que, demain, les producteurs puissent produire, pas pour exporter mais pour remplir nos assiettes", a déclaré à l'AFP Véronique le Floc'h, présidente de la Coordination rurale, deuxième syndicat qui a effectué une percée aux élections professionnelles avec un discours dégagiste, à la fois libéral et souverainiste.

"C'est tellement facile d'exporter pas cher, d'importer cher et résultat (...) de ne pas payer les producteurs en France", a-t-elle ajouté à l'issue d'un rendez-vous de quelques minutes avec Emmanuel Macron.

Cet automne, c'est l'opposition à l'accord de libre-échange UE-Mercosur qui a servi de cri de ralliement pour relancer les manifestations d'agriculteurs, qui dénoncent aussi les taxes douanières chinoises et craignent des mesures similaires de la nouvelle administration américaine.

- "Je lui serre pas la main" -

"On a redit au président que les choses n'avancent pas assez vite et (...) que la situation géopolitique nous mettait dans une grande incertitude", a déclaré à l'AFP Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, syndicat historique.

L'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris le 22 février 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Selon lui, la productivité agricole française "est en train de péricliter" et les Français ont de plus en plus dans leur assiette des produits "importés bien souvent produits dans des conditions moins disantes" qu'en France.

En 2024, le Salon s'était ouvert après dix jours de colère agricole. Des milliers de visiteurs avaient été bloqués à l'extérieur du parc des expositions pendant plusieurs heures en raison de heurts entre manifestants et CRS en marge de la venue d'Emmanuel Macron, au milieu d'insultes, huées, bousculades et violences.

L'ambiance cette année est plus apaisée. La sécurité a été renforcée, un commissariat mobile est prévu ainsi que des chartes pour encadrer les visites politiques.

Plus de 600.000 visiteurs sont attendus sur les neuf jours du Salon, qui a ouvert ses portes au public peu après la ration du matin pour les veaux, vaches, moutons et brebis. Les éleveurs bichonnent les quelque 2.500 bêtes qui participeront aux différents concours organisés au Salon.

"On attend des réponses concrètes du chef de l'État. Le revenu, il n'y en a toujours pas. Il y a un problème de répartition des marges, tout est capté par la grande distribution", se désole auprès de l'AFP Jean-Philippe Yon, éleveur venu de la Manche avec son bonnet jaune de la Coordination rurale enfoncé sur la tête. "Macron, moi je lui serre pas la main."

- Loi d'orientation agricole -

L'entourage du président lui a conseillé d'éviter une visite marathon, à l'image des 13 heures de déambulation de 2024 parmi les plus de 1.400 exposants et 4.000 animaux accueillis chaque année.

Emmanuel Macron a découpé samedi le traditionnel ruban sous les yeux de la vache limousine Oupette, égérie de l'édition 2025, avant d'entamer son parcours, avec un public tenu à l'écart par des barrières.

La vache limousine Oupette au Salon de l'agriculture à Paris le 22 février ( AFP / Thibaud MORITZ )

Plus d'un an après la mobilisation qui avait bloqué routes et autoroutes, l'heure est au bilan des mesures obtenues par les agriculteurs, qui réclament un revenu "décent", plus de considération et moins d'injonctions.

Pour le gouvernement, ses engagements ont été "honorés": "500 millions d'euros d'allégement de charges fiscales prévus dans le budget", "soutien à la trésorerie pour les agriculteurs en difficulté", "indemnisations à hauteur de 75 millions d'euros aux propriétaires du cheptel touché par les épizooties" ou encore "la mise en place du contrôle administratif unique en octobre dernier".

Surtout, deux jours avant le Salon, le Parlement a adopté la loi d'orientation agricole, attendue depuis trois ans par la profession. Ce texte érige l'agriculture au rang "d'intérêt général majeur", facilite les installations, la construction de bâtiments d'élevage et le stockage de l'eau, tout en dépénalisant certaines infractions environnementales.

Mais dans les allées, les agriculteurs se pressent encore auprès du président, avec un cahier de doléances fourni: rémunération, maladies animales, formation des jeunes agriculteurs, prédation du loup, simplification administrative...