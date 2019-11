Au Sahel, avec les soldats français qui traquent les terroristes

C'est une guerre invisible qui se déroule loin de la France, dans la poussière ocre du Sahel. Paris a décidé de s'y déployer en janvier 2013, pour repousser les djihadistes partis à l'assaut de Bamako, la capitale malienne. En août 2014, l'opération Serval s'est muée en force Barkhane. En tout, 4500 militaires français répartis sur une bande désertique, à cheval sur cinq pays pour tenter de contenir l'essor des groupes terroristes qui essaiment sur ces terres si pauvres.La France forme aussi les armées locales, et coordonne une force conjointe, le G5 Sahel. La mission est très lente, et ce temps est mis à profit par les djihadistes pour se déplacer vers des secteurs qui échappent à tout contrôle, comme le Liptako-Gourma, la zone dite des « trois frontières », entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'opération Bourgou 4 a été déclenchée, le 1er novembre, avec l'objectif de les détruire, au sein du sanctuaire du groupe terroriste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).Vendredi 1er novembre, 2h30, départ de Gao (Mali) A l'arrière du blindé, les première classe Kévin et Hugo surveillent les environs. LP/Philippe de Poulpiquet Puisqu'il faut bien commencer quelque part, c'est ici, autour du cou du sergent Thibaut, 25 ans, que débute ce périple. Avant d'embarquer pour sa première mission, en pleine nuit, le chef de groupe ajuste ce qui ressemble à un collier. En guise de pendentif, une plaque métallique grise en deux morceaux faciles à dissocier. Sur chacun, grade, nom, prénom, matricule. « Les plaques d'identification, c'est au cas où on retrouve notre corps méconnaissable ou carbonisé. » Il le dit sans fanfaronner, sans émotion particulière. Il le dit parce que c'est comme ça.Au Sahel, nombre de ses compagnons d'armes ont sauté sur des mines, l'arme sournoise que les djihadistes cachent sur le chemin des militaires français. C'est avec la possibilité de la mort posée contre ...