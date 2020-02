Au Rwanda, Ashish Thakkar mise sur ses smartphones 100 % africains

La scène se déroule à l'été 1972, en Ouganda. Le dictateur Idi Amin Dada, qui a évincé un an plus tôt Milton Obote lors d'un coup d'État, est au plus fort de son règne. Il dit avoir fait un rêve dans lequel Dieu lui aurait demandé d'expulser tous les Asiatiques d'Ouganda. À son réveil, le despote leur donne 90 jours pour quitter le pays. Environ 50 000 personnes sont expulsées, dont les Indo-Pakistanais, pivots de l'économie. En s'exilant, pour la plupart au Royaume-Uni, ils ont tout perdu. Parmi eux, Jagdish et Sarla, les parents de l'homme d'affaires Ashish Thakkar. Issus d'une longue lignée d'émigrants venus de l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, ils sont établis depuis 1890 en Afrique de l'Est.Une affaire de familleDepuis son bureau épuré, le fondateur de Mara Phones, première marque de smartphones qu'il qualifie lui-même de 100 % africains, déroule le fil de son histoire familiale. « Je suis la quatrième génération de ma famille installée en Afrique de l'Est. Nous avons construit Mara Group à partir de zéro pour en faire aujourd'hui une société panafricaine de premier plan », confie-t-il. Ashish Thakkar est né à Leicester, au Royaume-Uni, en 1981, après quoi la famille est retournée en Afrique, au Rwanda, où elle a encore tout perdu ? encore une fois, lors du génocide de 1994. Si la légende veut qu'il ait créé sa première entreprise à l'âge de 15 ans grâce à un prêt de 5 000 dollars, la vérité...