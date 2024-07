Au RN, le flou sur le réservoir pour former un gouvernement

Le président du RN Jordan Bardella à Paris le 30 juin 2024 pendant la soirée électorale du 1er tour des élections législatives ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Affaires étrangères, éducation, écologie... Le Rassemblement national affirme n'avoir "aucune inquiétude" pour former un gouvernement s'il obtient une majorité absolue aux législatives, mais le parti a peiné à faire émerger des spécialistes dans chaque domaine malgré ses 88 députés sortants.

"La victoire appelle l'amour et les ralliements", estime l'eurodéputé RN Thierry Mariani. "Les offres de coopération se multiplient. On n'aura aucun problème" pour composer une équipe gouvernementale et des cabinets ministériels le cas échéant, claironne-t-il.

Dans l'hypothèse d'un succès aux législatives et d'une nomination de Jordan Bardella à Matignon, le RN assure que "des gens de notre parti, d'autres partis, des anciens politiques" et "de la société civile", pourraient rejoindre le gouvernement, sans donner le moindre nom.

Le député RN Jean-Philippe Tanguy rêve d'obtenir le très convoité ministère de l'Economie, mais le parti entretient le flou sur l'éventuelle nomination d'un grand patron ou d'un haut-fonctionnaire à Bercy.

Après son ralliement, le LR Eric Ciotti pourrait viser un portefeuille régalien. L'Intérieur dont il rêve ? "Ce n'est pas ce que j'ai compris", élude Thierry Mariani, alors que certains mentionnent aussi la Défense pour M. Ciotti.

Pour Beauvau, l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles évoque également le nouvel eurodéputé RN et ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri ou l'avocat Thibault de Montbrial. Ce dernier, contacté par l'AFP, n'a pas souhaité réagir.

L'Outre-mer obtiendrait un ministère d'Etat dédié, a promis Jordan Bardella, qui préside à 28 ans un parti qui n'a encore jamais gouverné.

Pour les Armées comme pour les Affaires étrangères, le RN a déjà laissé augurer d'un bras de fer avec Emmanuel Macron en cas de cohabitation, et n'entend pas laisser le chef de l'Etat gérer à sa guise ce domaine "réservé".

Le dossier ukrainien serait particulièrement délicat, alors que les lepénistes sont régulièrement renvoyés par leurs adversaires à leurs positions jugées "pro-Poutine" avant le déclenchement de la guerre en 2022.

- "Assez ridicule" -

Dans une tribune anonyme au Monde, 170 diplomates ont souligné ne "pas se résoudre à ce qu'une victoire de l'extrême droite vienne affaiblir la France et l'Europe alors que la guerre est là".

"J'attends de voir le 8 juillet s'il y a 170 lettres de démission. Les gens anonymes, on n'est pas obligé d'y croire", balaie Renaud Labaye, bras droit de Marine Le Pen et secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée. "Je n'ai pas d'inquiétude, les fonctionnaires sont des républicains. Et s'il y en a quelques-uns qui partent, ce ne sera que des épiphénomènes".

Mais qui nommer au Quai d'Orsay en cas de victoire aux législatives? Parfois cité, l'ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt, dont le RN apprécie les analyses, n'a pas l'intention d'être de l'aventure, affirme-t-il à l'AFP. "Mon nom tourne en boucle en effet et c'est assez ridicule. Je n'ai pas les qualités pour faire de la politique active et je l'ai déjà dit lorsqu'on m'a proposé d'être sur les listes des européennes", assure-t-il.

Grosse inconnue à l'Education nationale, où les relations pourraient être houleuses avec les syndicats et où une pétition de fonctionnaires, qui affirment qu'ils "n'obéiront pas" à l'extrême droite, circule.

Le RN a sans doute perdu l'un de ses candidats à ce poste, le député Roger Chudeau, désavoué par Marine Le Pen après son dérapage sur l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, une "Franco-Marocaine" dont la nomination fut "une erreur", avait-il lâché, en pointant le risque de "double loyauté" des binationaux.

Au-delà de son cas, le Rassemblement national a peu de personnalités identifiées pour chaque thématique, par exemple sur l'écologie, pour laquelle le parti vante le "localisme", mais ferraille contre les éoliennes et "l'écologie punitive". Le nom d'Andréa Kotarac, candidat RN aux législatives dans l'Ain et conseiller régional, est parfois évoqué.

Les députées Laure Lavalette et Edwige Diaz pourraient aussi se voir confier des responsabilités.

A la Justice, le nom de l'eurodéputé RN, ex-député UMP et ancien magistrat Jean-Paul Garraud revient régulièrement.

Quant à l'Agriculture, le député vigneron et ancien du Bloc identitaire Grégoire de Fournas s'est investi sur le sujet à l'Assemblée. Mais il avait été exclu 15 jours en novembre 2022 pour avoir lancé "qu'il retourne en Afrique" lors d'une intervention du député noir Carlos Martens Bilongo (LFI) sur un bateau de migrants. M. de Fournas avait contesté tout racisme et affirmé qu'il parlait du bateau.