Au Rigoletto, transformé en « case à palabres », Rogo Koffi Fiangor a mêlé humour et tradition orale africaine

Le conteur a charmé les oreilles de son auditoire avec une sélection de contes africains traditionnels et contemporains dans un café-théâtre du 19e arrondissement de Paris.

Après deux premières soirées en septembre et en octobre, placées l'une sous le signe de l'Italie et l'autre sous celui de l'Australie avec des contes aborigènes, place à l'Afrique pour le troisième rendez-vous mensuel organisé par le collectif Conteurs en compagnie, mardi 19 novembre, au Rigoletto (Paris 19e). Le conteur et palabreur togolais Rogo Koffi Fiangor a raconté avec une belle énergie et une bonne dose d'humour plusieurs récits traditionnels et contemporains venus du Togo et d'ailleurs.

Avant le spectacle a eu lieu l'habituelle scène ouverte animée par Gérard Probst qui, comme toujours, a ouvert le bal des histoires avec une mise en oreilles insolite autour des aventures des gars d'en haut et des gars d'en bas qui rivalisent d'idées saugrenues. Puis se sont succédé sur scène des habitué(e)s des lieux comme Catherine Bonheur, avec une histoire entre rire et larmes sur un homme prénommé Rien, dévoilant les origines de l'expression « pleurer pour rien » ; Marie-Catherine Célerier, avec un récit de vie contemporain autour de la solidarité et de l'esprit de Noël, chargé d'émotion ; Teresa Hogie, avec un émouvant hommage en chanson à l'une de ses amies ; Gabriel Kerneis, avec un joli conte africain, mettant en scène Lièvre, Hyène et Baobab, entendu lorsqu'il était enfant ; mais aussi, et c'est plutôt rassurant et encourageant pour cette scène ouverte, des nouveaux visages : Josiane Avramov, avec une histoire yiddish entre un rabbin et son cocher qui échangent leurs places, ou une parfaite illustration de comment être astucieux dans une situation inextricable ; Oleka Fernandez, avec l'adaptation réussie, même si un peu longue, d'un conte traditionnel autour d'un homme-lézard qui dévore ses épouses avant de rencontrer l'amour de sa vie qui lui sera fatal ; Gaëlle Le Guern-Camara, avec un conte du Sénégal sur les excès auxquels peuvent mener l'avarice, la soif de posséder les choses de façon exclusive sans partager avec son prochain ; Alex Patty (j'espère ne pas avoir écorché l'orthographe de son nom de famille), avec un récit traditionnel captivant et plein de rebondissements, autour de trois jeunes hommes beaux et forts, prénommés tous trois Ivan, nés tous trois le même jour d'une reine, d'une cuisinière et d'une vache, mais hélas inachevé, faute du temps nécessaire, bien au-delà des huit minutes imparties à chacun(e) des participant(e)s.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr