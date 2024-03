information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 00:10

Au RB Leipzig, le début de l'ère Openda

Auteur de 21 pions en 34 matchs cette saison, Loïs Openda n'a pas franchement eu besoin de période d'adaptation à son arrivée dans la Saxe. Mais, à l'image du RBL, le Belge doit maintenant passer un cap pour entrer dans la cour des grands.

Un Openda en voie d’émancipation. Du haut de ses 24 ans, Loïs Openda n’a plus le temps. Longtemps couvé à Bruges, Arnhem puis à Lens, le Belge éclate aux yeux de l’Allemagne depuis le début de saison. Après d’interminables négociations avec le RC Lens, le natif de Liège a pourtant débarqué dans la Saxe avec une étiquette encombrante : celle de recrue la plus chère de l’histoire du RB Leipzig, qui a déboursé une quarantaine de millions d’euros pour le voir remplacer Christopher Nkunku. Ce qui est d’ores et déjà réussi pour le Belge qui doit maintenant, à l’image de son club, franchir un cap pour s’inviter parmi le gratin européen.

Les promesses de Manchester

En dehors de sa demi-finale de C1 sauce Covid, le RB Leipzig peine en effet à s’installer dans le paysage continental. Abonné à la Ligue des champions depuis 2017, le RBL n’a jamais passé les huitièmes de finale (hors année Covid). Défaits 1-0 à l’aller par le Real Madrid, les hommes de Marco Rose pourraient enfin le faire cette saison, à condition d’élever leur niveau de jeu sur le retour, à l’image de Loïs Openda. Invisible à l’aller avec 24 ballons touchés (plus faible total du match), le Belge n’a pas su trouver les espaces pour faire parler son explosivité, sa vitesse et ses dribbles qui ravagent les défenses de Bundesliga.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com