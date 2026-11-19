Croquis d'audience représentant les trois accusés, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris : Pierre Plantier (g), Philippe Tondeux (c) et Aurelien Lapersonne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

L'accusation a requis jeudi entre quatre et six ans de prison ferme contre les trois policiers ayant passé à tabac le producteur de musique noir Michel Zecler en 2020, et demandé que soit retenue la dimension raciste de l'agression, un aspect catégoriquement démenti par la défense.

L'affaire, qui avait choqué et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police en France, a porté "une atteinte immense à Michel Zecler, mais aussi à la société tout entière", a lancé en préambule l'avocate générale.

Dans un réquisitoire implacable, elle est revenue sur les faits pour lesquels sont poursuivis les trois policiers Aurélien Lapersonne, contre lequel elle a requis 6 ans, Philippe Tondeux (5 ans) et Pierre Plantier (4 ans), "trois agents qui ont trahi leur serment" et l'institution policière et judiciaire, a-t-elle dit.

La magistrate a également requis une interdiction définitive d'exercer dans la police pour les trois accusés. Le verdict de la cour criminelle de Paris est attendu vendredi.

Les trois policiers encourent 15 années de réclusion pour avoir, le 21 novembre 2020, passé à tabac dans son studio d'enregistrement parisien Michel Zecler, qu'ils voulaient initialement contrôler pour non-port du masque en période de Covid.

Ils avaient ensuite établi un faux procès-verbal accusant le producteur de violences, une version totalement invalidée par les images de vidéosurveillance du studio, qui ont, selon l'accusation, sauvé le producteur d'une "erreur judiciaire".

"Croire Michel Zecler"

L'avocate générale est longuement revenue sur la dimension raciste de l'agression, non retenue au terme de l'enquête faute de preuve, mais qu'elle a demandé à la cour de prendre en compte.

A commencer par "le préjugé selon lequel un homme noir avec une capuche et sans masque, qui accélère le pas en voyant la police, ne peut pas juste être une personne sans masque qui ne veut pas se faire verbaliser, mais un délinquant", a-t-elle décrit.

Michel Zecler à Paris le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Michel Zecler a avec constance affirmé avoir été traité de sale nègre à plusieurs reprises. Avec la même constance, les accusés ont toujours nié avoir tenu de tels propos".

"Je vous demande de croire Michel Zecler", a martelé l'avocate générale, estimant que la circonstance aggravante devait être retenue contre les trois policiers.

Concernant le faux en écriture, elle a relevé que "si on accepte que des policiers mentent, si on accepte la falsification volontaire de la réalité, c’est la fin du fonctionnement de notre démocratie".

Et sur les violences subies par le producteur - qui a eu 45 jours d'ITT et reste très marqué psychologiquement six ans après son agression - l'avocate générale a eu des mots tranchants, décrivant "une scène apocalyptique", "des gestes de voyou", comme le coup de tête de Pierre Plantier.

Elle a reconnu que les accusés avaient présenté, lors de l'audience, des excuses "qui ne semblaient pas feintes" à M. Zecler, et fustigé les collègues policiers des accusés présents le soir des faits "aveugles et sourds", qui n'ont "rien vu, rien entendu".

"Pas de verdict pour l'exemple"

Les avocats de la défense, qui ont reconnu que Michel Zecler avait été victime de "violences inadmissibles", ont contesté la lourdeur des peines requises et rejeté de nouveau toute dimension raciste.

Aurélien Lapersonne, à l'initiative du contrôle et rédacteur du faux PV, est "un gars bien", "un gamin qui avait 23 ans à l'époque des faits, qui a fait de la pire des manières son métier ce soir-là", selon Me Jean-Christophe Ramadier.

"Au déshonneur de leur comportement ce jour-là, on voudrait rajouter l'infamie du racisme", s'est-il indigné, estimant qu'"il n'y a rien de pire que de rendre un verdict pour l'exemple".

Me Anne-Laure Compoint, défendant Philippe Tondeux, le plus âgé et le gradé de la patrouille, a décrit "un gars sans aspérité, un policier d'une banalité affligeante".

Elle a déploré que le racisme devienne "le symbole de ce procès".

Me Aude Boyer, l'avocate de Pierre Plantier, le plus discret des accusés, a également rejeté tout racisme et exhorté la cour à prendre en compte sa personnalité. "Il a honte des faits."

La défense a également insisté sur "la responsabilité collective de l'institution".

Et Me Compoint d'avertir la cour : "si vous pensez que la police nationale va se remettre en question à l'issue de votre verdict, qu'elle va réfléchir, ce sont des fadaises".