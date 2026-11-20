Le producteur de musique Michel Zecler, à gauche, aux côtés de son avocat Serge Money au palais de justice de Paris, le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La cour criminelle de Paris a retenu vendredi la dimension raciste de l'agression de Michel Zecler en 2020 et condamné trois policiers à des peines allant de un an sous bracelet électronique à deux ans ferme, un verdict salué par les avocats du producteur de musique noir.

Les peines sont nettement en-deçà des réquisitions de l'avocate générale, qui avait demandé de quatre à six ans de prison ferme.

Mais "la justice est passée", s'est félicité Me Serge Money, aux côtés de Michel Zecler applaudi par le public à sa sortie de la salle.

"Ce procès est une première et cette décision est d'une grande importance, d'abord parce que la cour a entendu dans son intégralité la parole de Michel Zecler", a estimé son autre avocate, Me Caroline Toby.

Au terme d'un délibéré de plus de dix heures, Aurélien Lapersonne a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis, Philippe Tondeux à cinq ans dont trois ans et demi avec sursis et Pierre Plantier à cinq ans dont quatre avec sursis, sa peine ferme étant aménagée sous bracelet électronique.

Un mandat de dépôt a effet différé a été ordonné pour les deux premiers.

Ce verdict intervient six ans quasiment jour pour jour après cette affaire qui avait choqué en France et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police.

La cour a reconnu les trois policiers coupables de tous les faits, notamment de violences volontaires en réunion et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, pour lesquels ils encouraient 15 ans de réclusion.

"Dénégations"

Concernant la circonstance aggravante de racisme, qui n'avait pas été retenue faute de preuves au terme de l'enquête, mais omniprésente pendant toute l'audience, la cour a souligné "la constance" des déclarations de Michel Zecler. Ce dernier a toujours affirmé avoir été traité de "sale nègre" lors de son agression, ce qu'ont catégoriquement démenti les policiers.

Croquis d'audience des trois accusés, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris, avec de gauche à droite Pierre Plantier, Philippe Tondeux et Aurelien Lapersonne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

La cour a souligné que M. Zecler avait dit à un policier noir qui le menottait après son passage à tabac avoir subi des insultes racistes, l'avait répété au commissariat puis pendant son transport à l'hôpital, et l'avait confié à ses proches.

A l'inverse, a-t-elle estimé, le faux procès verbal d'interpellation rédigé par les policiers "discrédite leurs dénégations".

Toutefois, la cour a dit avoir tenu compte de la reconnaissance des faits par les accusés, de leurs excuses au cours de l'audience et de leur absence d'antécédents, pour ne pas suivre les réquisitions sur le quantum des peines.

Vendredi matin, au dernier jour de quinze jours de procès denses et souvent éprouvants, les accusés avaient renouvelé leurs excuses au producteur.

Procès emblématique

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler avait subi un passage à tabac d'une rare violence dans l'entrée de son studio de musique par les trois policiers qui voulaient initialement le contrôler pour non port du masque en pleine période de Covid.

A l'issue d'une intervention de police démesurée - 30 effectifs en renfort - et d'une grenade lacrymogène lancée dans le studio, neuf jeunes présents dans le local avaient été brutalement interpellés avec Michel Zecler, de nouveau roué de coups dans la rue.

Capture d'une vidéosurveillance partagée sur les réseaux sociaux montrant le producteur Michel Zecler violenté par des policiers à l'entrée d'un studio de musique à Paris, le 21 novembre 2020 ( Michel Zecler / - )

Les trois fonctionnaires avaient ensuite établi un faux procès-verbal accusant le producteur de violences à leur encontre, et déposé plainte contre lui pour rébellion.

Les images de vidéosurveillance du studio, sur lesquelles on les voit porter une pluie de coups sur Michel Zecler sans que celui-ci réplique, avaient complètement invalidé leur version et sauvé le producteur d'une "erreur judiciaire", selon les mots de l'avocate générale.

"Sans ces vidéos, je ne serais pas devant vous en tant que victime", avait témoigné Michel Zecler au début du procès, décrivant les ravages de l'agression sur sa vie personnelle et professionnelle, son incompréhension face à ce "lynchage".

La dimension emblématique de ce procès a été mise en lumière par la foule nombreuse, et particulièrement les soutiens de Michel Zecler, qui s'est pressée pendant deux semaines à l'audience. Des personnalités, comme le rappeur Stomy Bugsy, la chanteuse Princess Erika ou l'acteur Jean-Pascal Zadi, mais aussi de nombreux anonymes, et des proches de victimes. Comme les parents de Cédric Chouviat, un livreur mort lors d'un contrôle policier en 2020, venus tous les jours.