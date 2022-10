Au procès Millas, l'attente de justice pour des victimes "déjà condamnées"

Des fleurs sont déposées à Millas le 21 février 2018 en hommage aux victimes de la collision entre un bus scolaire et un train en 2017 ( AFP / RAYMOND ROIG )

"Nous sommes des morts-vivants": par les mots de leur avocate, les parents d'une adolescente grièvement blessée dans la collision entre un bus scolaire et un train à Millas (Pyrénées-Orientales) en 2017 ont décrit mardi à Marseille le basculement dans une vie irrémédiablement brisée.

"Je suis ici pour déposer devant vous la douleur" de cette jeune fille, qui souffre de "séquelles indélébiles qui l'accompagneront tout au long de sa vie", a plaidé maître Hélène Castello-Picard, soulignant que sa cliente, amputée de la jambe droite à la suite de l'accident, était une "victime déjà condamnée à vie".

"Le 14 décembre 2017 à 16h07", sa vie "va brutalement basculer dans l'horreur", a-t-elle ajouté, soulignant que l'adolescente, alors âgée de 13 ans, était aussi, de par sa position privilégiée au premier rang du bus, "une témoin essentielle".

La conductrice, Nadine Oliveira, 53 ans, est la seule prévenue de ce procès. Jugée pour homicides et blessures involontaires, elle est absente des audiences depuis le 22 septembre à la suite de son hospitalisation. Six enfants sont morts dans l'accident survenu à un passage à niveau, dix-sept autres ont été blessés, dont huit grièvement.

"Sur le fait que les barrières étaient fermées, il est hors de question de remettre en cause son témoignage, tout simplement parce que d'autres témoins ont déclaré la même chose", a insisté l'avocate, avant d'ajouter: "Pour moi c'est clair, net, précis".

"Je reste persuadée que ce dramatique accident (...) n'est autre que la résultante de la distraction, de l'inattention de Nadine Oliveira, qui a franchi le passage à niveau sans avoir pu remarquer que les barrières étaient baissées", a complété Me Castello-Picard.

"En raison des conséquences" de la collision, "je comprends que Nadine Oliveira cherche à vouloir échapper à sa responsabilité. Les familles des victimes ne peuvent pas l'entendre", a poursuivi l'avocate, la voix souvent gagnée par l'émotion.

Mes clients "n'ont pas de haine, pas de rancœur contre Nadine Oliveira, ils avaient même une certaine empathie en imaginant qu'elle pouvait ressentir une culpabilité terrible. Sauf qu'au fur et à mesure, ce sentiment s'est transformé en colère", avait déclaré plus tôt à la barre Me Philippe Ayral.

Pour Me Raymond Escalé, il n'est pas possible de "dire que cela peut arriver à tout le monde": Nadine Oliveira "se doit d’être plus vigilante que vous et moi", a relevé l'avocat d'Enzo, majeur depuis quelques jours, fustigeant la "défense indigne" de la conductrice.

Pour la jeune fille amputée, bientôt majeure, peu importe le verdict: "la conductrice est déjà morte, emprisonnée en elle-même", a rapporté son avocate.