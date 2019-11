Au procès du FN, les acrobaties de Frédéric Chatillon pour justifier son train de vie

Au huitième jour d'audience, le patron de la société Riwal au cœur des soupçons d'escroquerie, a dû justifier de nombreuses dépenses personnelles effectuées avec l'argent de sa société.

Frédéric Chatillon a réponse à tout, ou presque. Les cheveux toujours tirés à la gomina, l'intarissable patron de la société de communication Riwal, au cœur du complexe montage qui vaut ce procès au Front national (devenu depuis Rassemblement national), a passé presque toute la journée à la barre jeudi 21 novembre. Il répondait notamment aux accusations d'abus de bien sociaux et blanchiment desdits abus, d'enrichissement personnel, donc, au détriment de sa propre société. Absente à l'audience, sa compagne, Sighild Blanc, poursuivie pour des faits similaires ainsi que sa société, Unanime, a été au cœur des débats, elle aussi.

Le fait que des employées de Riwal aient eu des adresses mail au nom du FN ou du microparti Jeanne ? Une simple commodité : « Je leur demandais de relever les mails pour ne pas perdre de temps ». Le fait qu'une de ces salariées, licenciée économiquement en juin 2012, ait été directement employée ensuite par l'association Jeanne pour gérer les fameux « kits de campagne » produits par Riwal et imposés aux candidats du parti aux législatives 2012 ? Une optimisation pour plus d'efficacité. « On a identifié des problèmes, tout cela évolue, c'est vivant ».

Mais c'est encore sur l'emploi de ses propres deniers, souvent confondus avec ceux de son entreprise, que M. Chatillon est le plus prolixe, quitte à en devenir confus. Si ses deux motos, une Triumph « un peu dangereuse » et une Harley Davidson, achetée en 2011 pour 17 000 euros, sont la propriété de Riwal, c'est bien qu'il s'agit de véhicules de fonction. « Certains ont un scooter, moi j'ai une Harley », assure le quinquagénaire. Et si la Triumph a été amenée jusqu'à Rome, où il réside habituellement, c'est parce qu'« elle ne marchait plus ». D'ailleurs, il l'a rachetée à la société. Les notes à plus d'un millier d'euros dans le prestigieux restaurant de Georges Blanc ou dans des bars parisiens ? « J'ai toujours invité mes clients dans de bons restaurants, au bureau j'organise des fêtes, c'est très important pour moi, cette ambiance ».

