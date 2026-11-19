Deux des sept prévenus du premier procès de la mouvance masculiniste en France à leur arrivée au tribunal à Paris, qui les juge pour des propos haineux visant les femmes, les personnes noires, juives et LGBT+ le 18 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jusqu'à deux ans de prison ferme ont été requis jeudi à Paris contre le fondateur du groupe Telegram "femmeblancherie" et six autres hommes, jugés pour des propos haineux visant les femmes, les personnes noires, juives et LGBT+, dans le premier procès de la mouvance masculiniste en France.

La peine la plus lourde, trois ans dont deux ferme, a été réclamée contre l'administrateur et créateur du groupe, qui avait instauré, pour respecter la charte du canal, d'utiliser "au moins" les mots "pute" ou "salope" dans chacun des échanges de ce collectif très actif pendant deux ans.

Victor C., un sculpteur auto-entrepreneur de 40 ans aux cheveux longs, a plaidé l'humour à la "South Park", la "vanne" et "la discussion de bistrot", sans vraiment dissimuler le fond de sa pensée.

Les femmes, inaccessibles, sont des "vaginopodes", selon ce catholique "récent" qui s'est "fait plaquer par sa fiancée". "Nègre", un simple terme "moqueur" et "Hitler" une figure populaire sur internet.

Cet espace aux 1.758 abonnés était "un exutoire à la colère" et "à la frustration" de ces hommes à l'idéologie d'extrême droite radicale, a estimé la procureure, qui a décortiqué pendant une heure la "convergence des haines" à l'œuvre dans ce canal public.

Considérés comme les plus virulents du groupe, les autres prévenus, contre lesquels des peines de 18 mois de prison avec sursis à deux ans ferme ont été requises, ont tenté pendant deux jours de minimiser leurs écrits en invoquant l'humour, l'alcool ou l'isolement affectif.

Benjamin R., le cadet des prévenus, a qualifié à la barre le terme de "vaginopode" (ou "vagin sur pattes") d'"humoristique", tout en ayant lâché sur le canal que les femmes sont "des démones depuis la Genèse".

À l'inverse, Jérôme L., couvreur en situation précaire marqué par l'alcool et des drames familiaux, a dit avoir voulu "être le plus horrible possible" dans ce qu'il voyait comme une "cour de récréation" ou une discussion "d'oncles bourrés", assurant que tout se passait "très bien avec les femmes" dans sa vie privée.

Sébastien D., un chauffeur de 54 ans séparé et sans contact avec sa fille, qui publiait sous le pseudonyme "Jogo3345" en référence à Joseph Goebbels, a affirmé avoir voulu "tester la liberté d'expression".

Défendant son appétence pour les jeux de mots associant "Famblanche" aux femmes "infâmes", il a assumé ses thèses néonazies et son plaidoyer pour la "remigration", tout en estimant "absolument nécessaire en tant que père, cousin de voir les femmes de sa famille ne pas être appréhendées comme de la chair fraîche par des hommes envieux".

"Déshumanisation"

"Autrefois il existait dans la monarchie une personne qui pouvait dire les pires horreurs sans qu'on ne lui reproche rien : le bouffon du roi", a plaidé son avocat Me Pierre-Marie Bonneau.

À la barre, un ancien policier municipal, au chômage et isolé au moment des faits, a expliqué qu'il n'assumait alors ni son homosexualité ni ses pratiques sexuelles "variées", bien que le consentement ait toujours été selon lui une valeur "essentielle et cardinale".

Affirmant avoir "pas mal changé" et aller mieux depuis qu'il est en couple avec un homme depuis un an, il a évoqué un "mimétisme" dans une bulle virtuelle avant de présenter ses excuses.

Marc-Antoine T., passé par la police nationale et qui détenait légalement cinq armes et des munitions à son domicile, a mis ses messages haineux sur le compte d'une rupture douloureuse après deux ans de relation et d'un modèle paternel violent.

Enfin, un prévenu d'origine indienne, Kevin A., sans ressources et vivant chez sa mère, a parlé d'une "surenchère" de mots grossiers en expliquant qu'il les regrettait aujourd'hui.

Ces propos cachent "un projet politique avec une mission : annihiler la liberté des femmes", selon l'association des Féministes contre le cyberharcèlement.

Me Mathilde Evenou, avocate de la Fondation des femmes, a dénoncé un processus de "déshumanisation" avant de rappeler qu'un jeune homme radicalisé projetait d'attaquer des femmes en 2025 à Saint-Etienne.

La décision sera rendue le 11 février prochain.

Au total, 34 hommes du canal doivent être jugés lors de plusieurs audiences prévues jusqu'en janvier, après l'interpellation ou l'audition de 45 de ses membres en juin, dans le premier grand procès du genre en France.