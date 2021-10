Au procès des sondages de l'Elysée, Claude Guéant, "homme de pouvoir absolu"

L'audience a débuté par un coup de théâtre, le président du tribunal demandant la venue le 2 novembre de Nicolas Sarkozy, au besoin "par la force publique", pour son audition comme témoin.

L'ancien chef de l’État n'est pas poursuivi dans ce dossier car couvert par l'immunité présidentielle.

Cité par l'association Anticor, partie civile, il avait fait savoir par une lettre à la juridiction qu'il refusait cette déposition. Dans une décision sans précédent, le tribunal l'y a donc contraint.

Sobrement, le président du tribunal a ensuite résumé les investigations dans le dossier, avant de planter le décor en interrogeant certains prévenus sur leurs fonctions exactes à l'Elysée entre 2007 et 2012.

L'ancienne directrice de cabinet Emmanuelle Mignon, a expliqué d'une voix rapide et sûre que les fonctions au sein de la présidence n'étaient pas régies par un texte mais déterminées par les président successifs.

L'ancienne conseillère d'Etat, aujourd'hui avocate, a confirmé avoir été "très gênée" dans ses fonctions par une organisation "bicéphale" avec le chef de cabinet de l'Elysée, mais aussi par le "discrédit" dont elle faisait l'objet, un "souvenir douloureux".

L'ex-secrétaire général de la présidence Claude Guéant (c), et (g-d) Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Emmanuelle Mignon et Julien Vaulpré lors de l'ouverture du procès dans l'affaire dite des sondages de l'Elysée, le 18 octobre 2021 à Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )