Au procès des "Dubaï Papers", les fraudeurs fraudés

Le procès des "Dubaï Papers" met en lumière l'ironique détournement qui a entraîné la chute de l'organisation bien huilée dédiée à la fraude fiscale ( AFP / Damien MEYER )

Qu'il est fâcheux, pour une entreprise spécialisée dans la dissimulation de fonds, d'égarer des dizaines de millions d'euros : le procès des "Dubaï Papers" met en lumière l'ironique détournement qui a entraîné la chute de l'organisation bien huilée dédiée à la fraude fiscale.

Dans un rare procès sur les coulisses de l'industrie de la fraude fiscale internationale, treize personnes sont jugées pendant un mois à Paris pour avoir animé entre 2007 et 2018 ce que le parquet considère comme une "officine de fraude fiscale et de blanchiment à grande échelle".

Basée dans la zone franche de Ras el-Khaïmah, émirat du nord de Dubaï, l'organisation Helin vivait jusqu'au mitan des années 2010 une paisible vie d'entreprise, dissimulant et blanchissant tranquillement par brassées de millions d'euros l'argent de riches contribuables, éparpillé dans des sociétés offshore à travers la planète.

Mais les Émirats arabes unis, où le groupe a trouvé refuge quelques années auparavant pour échapper à la levée du secret bancaire suisse, "c'est très particulier, les lois changent du jour au lendemain", explique à la barre Bernard Ouazan, 77 ans, directeur opérationnel d'Helin à "RAK".

Sous la pression de la communauté internationale, les autorités locales décident d'imposer la déclaration des bénéficiaires économiques de comptes en banques, obligeant Helin à clôturer ses comptes dans certains établissements émiratis. Un problème pour la "confidentialité" dont se targue l'officine.

Elle prend alors la décision fatale de transférer 88 millions d'euros vers la société de gestion PKP, immatriculée à l'île Maurice mais hébergée à Abou Dhabi au sein de la société financière ADS Securities. PKP vient tout juste d'être lancée par l'homme d'affaires russe Alexeï Korotaev, que les responsables de Helin connaissent en tant qu'ancien cadre de la National Dubai Bank.

"Tout s'est effondré avec Alexeï Korotaev", constate avec résignation le prince Henri de Croÿ, tête pensante et dirigeant d'Helin. Une "catastrophe", abonde son frère et associé Emmanuel de Croÿ, élégant foulard noué autour du cou.

En effet, début janvier 2017, l'employé installé par Helin au sein des bureaux de PKP pour garder un œil sur l'argent des clients réalise que 18 millions d'euros se sont évaporés.

"Dindon de la farce"

"J'étais en France, je suis rentré tout de suite. En analysant les comptes de la PKP, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de transferts de fonds qui n'avaient pas été initiés par nous", dit Bernard Ouazan. Les fonds ont notamment été utilisés pour les investissements du Russe dans le club de foot néerlandais Roda JC et une clinique à Londres.

"Je devais aller récupérer par tous les moyens l'argent de Korotaev, quand bien même j'ai appris ses connexions mafieuses", raconte Henri de Croÿ, "mon intérêt passait après celui des clients".

Confronté, le Russe signe un chèque de 18 millions à Helin pour les rembourser. Peine perdue : celui-ci s'avère sans provisions.

Et les choses vont de mal en pis. D'abord gelés par ADS Securities en raison du litige, les 66 millions restants sur le compte de PKP se voient siphonnés par une société attribuée par les prévenus à M. Korotaev. Lors d'un transit de cet argent par Chypre, les autorités belges et françaises parviendront à en saisir une partie.

Piteux, les responsables de Helin doivent alors entreprendre une humiliante tournée de leurs riches et exigeants clients. "Il y en a un qui m'a menacé de mort et des clients étaient contris. Ils n'étaient pas contents, évidemment", euphémise Bernard Ouazan.

Le dossier judiciaire s'arrête là. Pas la vraie vie.

Car au procès, les prévenus relatent avoir été victimes, dans la foulée, d'un deuxième vol, dans leurs fonds restants, par un Libanais appelé au secours. "Ce qu'il proposait, c'était de prendre tout le business dans une nouvelle société, lui prendrait la moitié des bénéfices et nous l'autre moitié", explique Emmanuel de Croÿ, indiquant que Helin était "en faillite" suite à sa confrontation avec Korotaev.

Mais celui qui leur avait été présenté comme le "grand sauveur" s'est avéré, selon eux, un escroc qui leur a subtilisé l'argent. "Pour moi les Dubaï Papers, ça vient de ce qui a été volé (alors)", estime devant les juges Emmanuel de Croÿ.

En septembre 2018, L'Obs publie un premier article sur ce qu'il nomme l'affaire des "Dubaï Papers", basé sur des milliers de documents internes de Jawer/Helin que hebdomadaire a consultés. Quatre mois plus tard, un disque dur contenant ces mêmes documents est envoyé anonymement au parquet national financier (PNF). C'est le coup de grâce.

"Moi, je suis le dindon de la farce", soupire à la barre Emmanuel de Croÿ, encore accablé par cet enchaînement de malheurs.