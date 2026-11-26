Au procès des "Dubaï Papers" à Paris, l'audience s'est intéressée cette semaine aux avocats accusés d'avoir été des apporteurs d'affaires ( AFP / Damien MEYER )

Ont-ils franchi la ligne rouge dans leur activité de conseil ? Au procès des "Dubaï Papers" à Paris, l'audience s'est intéressée cette semaine aux avocats accusés d'avoir été des apporteurs d'affaires, poursuivis pour une infamante complicité de fraude fiscale en bande organisée.

Dans un rare procès sur les coulisses de l'industrie de la fraude fiscale internationale, treize personnes sont jugées depuis début novembre devant le tribunal correctionnel pour avoir animé entre 2007 et 2018 ce que le parquet considère comme une "officine de fraude fiscale et de blanchiment à grande échelle".

Après les salariés de Jawer/Helin puis les experts-comptables, le procès dissèque pour cette ultime semaine d'interrogatoires le cas de trois avocats considérés par le parquet national financier (PNF) comme certains des plus gros apporteurs d'affaires de l'organisation, qui opérait entre la Suisse et la zone franche de Ras el-Khaïmah, émirat au nord de Dubaï.

Premier à passer sur le gril, Patrick Mochkovitch, 71 ans, reconnaît globalement les faits qui lui sont reprochés tout en établissant une distinction entre la responsabilité des contribuables et la sienne.

"Je n'ai pas eu le sentiment de concourir à la fraude car les clients étaient déjà structurés à l'étranger. S'il y avait fraude, elle était déjà consommée", explique ce spécialiste de droit des sociétés.

Le désormais retraité a particulièrement apporté à Jawer/Helin un riche entrepreneur dans le bâtiment, dont il était le "confident", qui voulait mettre discrètement à l'abri en Suisse plusieurs millions d'euros dissimulés au Portugal.

Devant le tribunal, le quintuple grand-père fait du zèle. Ainsi, il estime qu'"il y a eu plus" de rétrocommissions que les 85.000 euros qui lui sont attribués par l'accusation, élabore volontiers sur des points "même si ce n'est pas dans le dossier". Un soupir s'élève du banc des prévenus: "il est con...".

Patrick Mochkovitch était parfaitement conscient des activités illicites de Jawer/Helin car il a lui-même dissimulé au fisc un demi-million d'euros, notamment issu de ses rétrocommissions d'apporteur d'affaires, au fond du labyrinthe de sociétés internationales que mettait à disposition la structure.

"Pas fier"

"Ma propre fraude, je n'en suis pas fier, c'est sûr. C'était tentant, facile, d'avoir un complément de revenus sans efforts particuliers, sans structure à mettre en place, sans impôts aussi", confie-t-il à la barre, se justifiant aussi par "le sentiment qu'on payait beaucoup d'impôts, peut-être un peu trop".

D'autant que vu les confortables revenus de sa femme, "je n'avais pas besoin de cet argent non-déclarable", avoue-t-il.

Changement d'attitude avec Florian Guais, avocat en droit des affaires de 48 ans, qui ne reconnaît "rien, aucune, zéro" responsabilité dans les faits que la justice lui reproche.

"On nous dit qu'on faisait du rabattage pour Helin. Jamais de la vie. On était des prestataires, point", martèle à la barre l'avocat, offensif, anticipant toutes les questions et les documents auxquels le tribunal le confronte.

Certains clients qu'il aurait "apportés" ? "Jamais rencontrés". Les nombreuses remises de cash organisées par Jawer/Helin à son cabinet, fidèle partenaire ? C'était directement au client concerné, "je n'ai jamais remis d'espèces".

D'un client, il soutient même l'avoir mis en relation avec Jawer/Helin uniquement pour organiser une... régularisation fiscale. "Quand on veut régulariser, on écrit à l'administration fiscale", tique le président Djamel Caillet.

"Ça n'a aucun sens, on n'aurait jamais fait un business pareil", le coule Henri de Croÿ, dirigeant de l'organisation, aussitôt convoqué à la barre pour confirmer.

Comme presque tous les prévenus, qui risquent des amendes et saisies vertigineuses, Me Guais affirme n'avoir plus aujourd'hui que des revenus relativement modestes, de 2.500 mensuels. Ce qui suscite l'étonnement de la juridiction, qui lui rappelle qu'il déclarait un revenu mensuel dix fois supérieur à l'époque.

Son associé Laurent Moury, 68 ans, se décrit comme resté à distance de l'opérationnel car "je suis un bon juriste, pas un homme d'argent". Le fiscaliste concède cependant avoir "senti que la ligne jaune était tout doucement franchie" par Jawer/Helin en matière de fraude fiscale.

Entre 2014 et 2016, son cabinet parisien a fictivement salarié une riche héritière sans activité et cliente de Jawer/Helin, qui payait son salaire et charges avec ses comptes offshore, afin qu'elle puisse bénéficier d'une couverture sociale. "Une sottise" pour "rendre service", regrette Me Moury, se disant "parfois très naïf, très poire".

Les réquisitions sont attendues lundi.