Au procès de Technip pour homicides involontaires, autopsie de la "culture du surinvestissement"

Les risques psychosociaux au sein de Technip Energies France ont été au coeur de son procès à Nanterre pour trois suicides, des homicides involontaires pour l'accusation qui a requis une amende de 200.000 euros ( AFP / Eric PIERMONT )

Pas seulement une "affaire de sièges massants" mais une "question de vie ou de mort" : les risques psychosociaux au sein de Technip Energies France ont été au coeur de son procès à Nanterre pour trois suicides, des homicides involontaires pour l'accusation qui a requis une amende de 200.000 euros.

"Trois suicides en deux ans et demi dans la même société, ça n'arrive pas par hasard, et ne pas être en mesure de s'en apercevoir, c'est inquiétant", a cinglé la procureure Anaïs Rozier lors de ses réquisitions, soulignant l'aspect rare d'avoir à juger de suicides devant un tribunal correctionnel.

La procureure a dénoncé tout au long de ses réquisitions un "choix stratégique et opérationnel", celui de "n'avoir que faire des risques psychosociaux" (RPS), causant par "négligence" les suicides de Marcos G., 31 ans, Frédéric S., 53 ans, et Thierry L., 47 ans.

Ces risques, "pas simplement une affaire de sièges massants" mais "une question de vie ou de mort" pour le parquet, ont été le fil rouge de l'audience.

"Dans cette entreprise, on travaille, on se tait et on avance", la "culture du surinvestissement" règne, résume Me Rudy Ouakrat, avocat du comité social et économique (CSE) et du syndicat CFDT.

Pour lui, "la structure même de cette entreprise maximise ses profits en maximisant le travail et en faisant surtravailler les salariés, voilà pourquoi on s'échine et on refuse coûte que coûte de contrôler".

Me Philippe Valent, pour Technip, qui requiert la relaxe, a plaidé que des mises à jour du document sur la prévention de ces risques (Duerp) avaient été faites mais que la mise en place effective des mesures prenait du temps pour être réalisée en "harmonie" avec les partenaires sociaux.

Il a aussi mis en avant des investissements "considérables" dans plusieurs expertises de cabinets externes et un accord de 2013 sur le bien-être et la qualité de vie au travail.

Pas suffisant pour le parquet pour qui la prévention était "absolument insuffisant(e) au regard des risques présents", de sa nature et de sa taille, plus de 2.000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2025 de plus de quatre milliards d'euros.

Travailler "comme un chien"

Comme de nombreux salariés "surinvestis", Marcos G., Frédéric S. et Thierry L. n'occupaient pas les mêmes postes, ni n'en étaient au même point dans leurs carrières, mais ils avaient "le malheur de ne pas compter leurs heures", a-t-elle poursuivi.

Alors que la notion de responsabilité de l'employeur en lien avec la santé mentale apparaît dans le code du travail en 2002, Technip, ce "fleuron de l'industrie parapétrolière" française, décide de profiter du "salarié en surmenage" car il "fournit une quantité de travail supérieur à celle que la société est en droit d'attendre".

Marcos G. était en "privation de repos et en situation d'isolement" à Pengai (Chine), où il travaillait six, voire sept jours sur sept et dormait peu ou pas, ce que la société "sait" car elle validait ses plannings.

Frédéric S., qui avait fait un AVC lié à du surmenage, s'est trouvé en période de "sous-emploi" qu'il a vécu comme une "incertitude à son avenir" en lien à une restructuration.

Thierry L., enfin, a vu sa charge de travail augmenter et travaillait "comme un chien", la nuit, le week-end, pendant ses congés, n'était plus présent pour sa famille.

Pour la défense, il est malgré cela impossible d'avoir "l'assurance que (les employés) n'auraient pas mis fin à leurs jours" si le Duerp avait été plus "précis".

Auditionnée mardi, très droite dans son tailleur noir, la présidente de l'entreprise entre 2022 et 2026 a reconnu du bout des lèvres que la lutte contre la "culture ancrée" du surinvestissement sur laquelle elle était interrogée était "perfectible" à l'époque des faits.

"Je pense aux familles, je respecte leur peine", a ajouté Hélène Gauthey, mardi en fin d'audience.

Tout en glissant que Technip continuait "d'évoluer", raison pour laquelle elle travaille "depuis 32 ans dans cette entreprise".

Décision attendue le 15 décembre.