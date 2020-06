"Au Portugal, sans le foot, on sent que c'est compliqué"

Au Portugal, le déconfinement aura été bref pour les joueurs açoréens de Santa Clara, désormais placés à l'isolement à la Cidade do Futebol, le Clairefontaine local. C'est là, dans la banlieue de Lisbonne, que l'ancien Valenciennois Pierre Sagna et ses équipiers s'entraînent et jouent leurs rencontres à domicile de Liga NOS. Entre deux parties de Playstation, le latéral gauche franco-sénégalais a pris le temps d'évoquer cette nouvelle mise en quarantaine. Mais aussi son amour d'un pays qu'il n'a quitté que six petits mois depuis son départ en 2011 du VAFC.

"On est constamment confinés, soit à l'hôtel, soit à la Cidade do Futebol. C'est par moments frustrant"

Oui et c'était un bel exploit : ils sortaient de dix matchs sans défaite ! Après, d'un point de vue physique, c'était très compliqué, à titre personnel. Braga aime jouer au football, donc c'était un match très intense. À partir de la 65, je sentais venir les crampes... ça s'est joué au mental. Heureusement, Trincão (future recrue du Barça) était plus de l'autre côté. Lui, c'est un phénomène ! Je ne pensais pas qu'il était si fort. Je le voyais plus comme un gaucher nonchalant qui aime garder le ballon, mais il est très rapide !Il faut voir le bon côté des choses : toutes les conditions ici sont réunies pour bien bosser et faire une bonne fin de saison. C'est un kiff de pouvoir profiter de telles installations ! Même si on est pros, on est un peu émerveillés. Le seul hic, c'est d'être loin de la famille. À titre personnel, c'est un peu compliqué, car le manque s'installe et que ma compagne attend notre deuxième enfant. C'est un événement que toute personne veut vivre et que j'attends impatiemment. La naissance est prévue fin juin, et je ne serai peut-être pas là pour y assister. Mais je vais discuter avec le coach et la direction pour y aller, tout en respectant bien sûr les règles d'hygiène.Le matin on s'entraîne, et l'après-midi on passe le temps comme on peut. On va aux soins, on Lire la suite de l'article sur SoFoot.com