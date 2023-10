information fournie par So Foot • 15/10/2023 à 22:25

Au Portugal, Cristiano Ronaldo n’appartient pas encore au passé

Loin des radars depuis sa signature en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo continue de se montrer indispensable avec le Portugal.

L’image avait figé le temps, ce 10 décembre 2022. Sorti par le Maroc au bout d’une triste prestation en quarts de finale de Coupe du monde (1-0), le Portugal voyait surtout l’un des meilleurs joueurs de son histoire craquer dans le tunnel le menant aux vestiaires. Incapable de retenir ses larmes, Cristiano Ronaldo sanglotait en effet dans les bras de l’un des membres du staff de la Seleção , certainement conscient d’avoir donné ses dernières accélérations au pays. Surtout, cette émotion lacrymale venait ponctuer un Mondial ô combien poussif, avec un rôle de remplaçant imposé par Fernando Santos. Pour l’attaquant, le temps a heureusement fait son travail, en lui permettant de retrouver aujourd’hui ses pleines capacités en sélection et de brillamment endosser ce costume de passeur de témoin. Et pour quelques années encore, peut-être.

Le sens du but

Sept sur six. Voici ce qui définit ce retour en forme à la préretraite chez Cristiano Ronaldo, 38 ans au compteur. Depuis l’épisode qatarien, le buteur aura en effet enquillé sept buts sur ses six apparitions sous la tunique nationale. Toutes disputées dans la peau d’un titulaire. Ses trois doublés, respectivement inscrits face au Liechtenstein, au Luxembourg et à la Slovaquie, ainsi que sa réalisation en Islande, l’ont hissé au deuxième rang des meilleurs buteurs des qualifications à l’Euro, derrière Romelu Lukaku (neuf buts). Évidemment, le calibre des adversaires affrontés peut prêter à la retenue, mais en tenant compte de ce passif récent, difficile de ne pas saluer la performance.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com