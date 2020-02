Au plus bas, le Livret A attire pourtant toujours les Français

Pour la première fois en 200 ans d'existence, l'encours pour le livret A a dépassé, fin janvier, 300 milliards d'euros, un véritable record. Un montant qui a progressé de 5% sur un an, alors que le taux a été abaissé à 0,5% au 1er février.

Produit vedette de l'épargne, le Livret A, âgé de plus de 200 ans, est aujourd'hui détenu par quelque 55 millions de Français. Il n'est pourtant plus rentable, bien au contraire. Rapportée à l'inflation en France de 1,5 % sur un an, la rémunération de 0,5 % depuis le 1er février (contre 0,75% auparavant) du Livret A , et également du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), fait perdre de l'argent aux épargnants.

Il reste pourtant très populaire : en janvier, il a dépassé, les 300 milliards d'euros d'encours , 302,7 milliards exactement, et les 415 milliards si on lui adjoint le LDDS, en hausse de presque 5% en un an. Un record.

Selon la Caisse des dépôts, le Livret A a enregistré en janvier, une collecte de 4,13 milliards d'euros, en légère accélération sur un an alors qu'en décembre 2019, il avait connu un épisode de décollecte de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Au total, la collecte nette réalisée par le Livret A et le LDDS réunis en janvier a ainsi représenté 4,54 milliards d'euros, soit un niveau assez proche des 4,63 milliards du même mois un an plus tôt et en accélération par rapport à 2018 (3,9 milliards) et 2017 (3,2milliards).

Avec un taux si bas, quel est encore l'intêret du Livret A ? L'épargnant peut y déposer ou retirer son argent à tout moment, tout en voyant ses dépôts un peu rémunérés et ses gains non imposés. Le Livret de développement durable et solidaire fonctionne de manière similaire.