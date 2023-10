Au Pérou, une faible empreinte carbone n'est pas un choix mais signe de pauvreté

Pour aller travailler, c'est toujours à pied que Sofia Llocclla Pellaca, 31 ans, descend la colline de la banlieue de Lima où elle vit, dans une maison en tôle dépourvue de chauffage. Elle mange rarement de la viande et cuisine au gaz ou au feu de bois.

Cette mère célibataire de deux enfants n'a jamais entendu parler d'empreinte carbone et son faible impact sur l'environnement n'est que le reflet de la misère dans laquelle elle vit. Comme elle, près d'un tiers des 30 millions de péruviens sont pauvres.

L'éradication de la pauvreté tout en luttant contre le changement climatique est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les pays en développement, qui, avec l'ensemble des dirigeants mondiaux, participeront le mois prochain à la COP28 aux Emirats arabes unis.

"Je m'en vais en marchant, je reviens en marchant", explique cette femme de l'ethnie amérindienne quechua, aux longs cheveux tirés en chignon, disant à peine utiliser les transports publics et ne jamais avoir pris l'avion.

Elle est aide ménagère et gagne moitié moins du salaire minimum péruvien qui est de 265 dollars par mois. Comme la plupart des 2,7 millions de pauvres de Lima, elle vit dans les bidonvilles des collines qui entourent la capitale, dépourvues d'éclairage public et régulièrement plongées dans la brume.

Le Pérou a l'une des empreintes carbone les plus faibles du continent américain, émettant en moyenne 1,7 tonne de carbone par habitant, contre 4,2 tonnes en Argentine. Aux Etats-Unis, elle est de 15 tonnes, soit plus de trois fois la moyenne mondiale.

Selon les experts, pour limiter l'augmentation de la température à la surface du globe, il faudrait réduire à moins de deux tonnes l'empreinte carbone de chaque individu au cours des prochaines décennies.

Dans sa maison, Sofia Llocclla Pellaca n'a pas de salle de bain. Elle dispose cependant d'une télévision et d'un réfrigérateur, régulièrement à moitié vide. Elle et sa mère, qui habite quelques maisons plus haut, sont alimentées en électricité grâce à un branchement pirate.

Le quartier de Villa Maria del Triunfo, dans les environs de Lima, privé d'eau courante, d'éclairage public et d'assainissement, le 7 octobre 2023