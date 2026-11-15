Au Pérou, Léon XIV à l'épreuve des Andes et de l'Amazonie

Vue générale de la ville de Cusco, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

Le pape Léon XIV se rendra dimanche à Cusco, dans les Andes péruviennes, avant de gagner l'Amazonie. Entre altitude et chaleur humide, la journée mettra à l'épreuve sa résistance physique, un mois après une opération pour un cancer du poumon.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, âgé de 71 ans, achève lundi une intense tournée de 12 jours en Amérique du Sud qui l'a également conduit en Uruguay et en Argentine.

Malgré sa récente opération, il a maintenu dans son programme la visite de Cusco, ancienne capitale inca située à 3.400 mètres d'altitude.

"Je vous remercie pour votre affection, votre soutien et vos prières, en particulier pour ma santé, en ces moments d'épreuve que (...) je suis en train de surmonter", a déclaré Léon XIV vendredi lors d'une messe à Chiclayo, son ancien diocèse, dans le nord du pays.

Dimanche matin, le pape quittera Chiclayo pour rejoindre Cusco, où il se rendra à Saqsaywaman, une imposante forteresse dominant la ville pour rencontrer des représentants de traditions religieuses populaires.

Une femme autochtone marche avec un alpaga (Vicugna pacos) dans le parc archéologique de Sacsayhuamán, à la veille de la visite du pape Léon XIV à Cusco, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

Le pontife, né aux États-Unis, mais qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne, entend avec cette tournée revigorer une foi en déclin, défendre les pauvres et les marginalisés, et dénoncer les maux de la région, de la montée de la violence à la baisse de la natalité.

Avant de devenir pape, Robert Prevost a exercé son ministère pendant près de deux décennies au Pérou, où 67 % de la population se déclare catholique, selon une enquête de Latinobarometro de 2026.

Cusco fut partiellement détruite lors de la conquête espagnole au XVIe siècle, avant de devenir un important centre d'évangélisation.

Communautés autochtones

Le souverain pontife passera trois heures à Cusco, où il récitera également l'Angélus devant la cathédrale, avant de s'envoler pour Pucallpa. Dans cette ville, l'une des plus grandes de l'Amazonie péruvienne, il rencontrera des représentants des peuples autochtones amazoniens.

Située sur les rives du fleuve Ucayali, au cœur de la forêt tropicale, la ville est un centre d'exploitation forestière et une porte d'entrée vers les communautés autochtones de la région.

Le Pérou a perdu 3,2 millions d'hectares de forêts humides amazoniennes entre 2021 et 2024, selon le ministère de l'Environnement.

"Je veux que mes enfants puissent encore respirer un air pur. C'est mon plus grand espoir avec le pape", a confié à l'AFP Fernando Carteiro, un dirigeant autochtone de 53 ans, vivant sur une île de la région.

Léon XIV assistera à une danse traditionnelle du peuple shipibo-konibo, avant de prononcer un discours qui pourrait aborder les menaces qui pèsent sur les populations autochtones, notamment le narcotrafic, la déforestation illégale et la pollution.

Fernando Carteiro, dirigeant autochtone de Yarinacocha, dans la région d'Ucayali, se tient sur une parcelle de forêt brûlée à Once de Agosto, sur une île de la lagune de Yarinacocha, le 14 novembre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Pour symboliser l'importance de la préservation de la forêt tropicale, le pape pourrait participer à une cérémonie de plantation d'un shihuahuaco, un arbre de l'Amazonie pouvant vivre plus de 1.000 ans, mais vulnérable à l'exploitation forestière.

Il célébrera ensuite une messe qui devrait attirer des dizaines de milliers de pèlerins, avant de s'envoler pour Lima, d'où il repartira lundi pour Rome.

Malgré le rythme soutenu du voyage, Léon XIV est apparu en forme lors de ses nombreuses apparitions publiques.

Cette dernière journée de déplacements sera particulièrement scrutée, un mois après son opération pour un cancer du poumon, diagnostiqué moins de 18 mois après le début de son pontificat.