Au Pérou, le pape déplore "la souffrance" dans les villages qui se vident

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis la papamobile avant de célébrer une messe sur l’esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Acclamé par des milliers de fidèles, le pape Léon XIV a retrouvé samedi deux petites communautés de son ancien diocèse au Pérou, s'inquiétant de "la souffrance" des habitants contraints de partir chercher un meilleur avenir dans les grandes villes.

Le souverain pontife de 71 ans, opéré en octobre d'un cancer du poumon, est arrivé mercredi au Pérou, dernière étape d'une tournée de douze jours en Amérique latine, après l'Uruguay et l'Argentine.

Léon XIV s'est d'abord rendu à Santa Cruz de Succhabamba, petite localité des Andes, à 2.000 mètres d'altitude et à environ 150 km de Chiclayo, dans le nord du pays, où il a été évêque de 2015 à 2023.

Arrivé en hélicoptère militaire, il a parcouru les rues étroites du village, debout à l'arrière d'une jeep militaire blanche, sous les acclamations des habitants.

Le pape Léon XIV célèbre une messe sur l'esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Pour rejoindre certaines des communautés les plus isolées, Robert Prevost se déplaçait parfois à cheval ou à dos de mule.

Évoquant un sujet de "grande préoccupation", il a fait état lors d'une messe à l'air libre de la "souffrance de ceux qui sont contraints de quitter leur patrie pour chercher un avenir meilleur (...) dans les grandes villes du littoral".

Le chef de l'Église catholique et de ses 1,4 milliard de fidèles a également évoqué les difficultés liées à "la faible natalité" qui vide les villages, ainsi qu'à la répartition inégale des ressources.

Dans la région de Cajamarca, quelque 729.000 personnes qui y sont nées vivent ailleurs dans le pays, selon un recensement de 2025. Le taux de pauvreté y atteint 41%, le plus élevé du pays.

Le pape Léon XIV balance un encensoir lors d'une messe sur l'esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Irma Villalobos, 61 ans, a quitté le village pour s'installer à Chiclayo. Elle est revenue pour voir le premier pape américain de l'histoire, qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne.

Cette visite est un moment "très profond, très significatif", a-t-elle déclaré. "Vivre comme des frères, c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Dans son homélie, Léon XIV a en outre loué la foi des populations andines et leurs traditions religieuses, qui constituent, a-t-il dit, "un antidote salutaire contre la superficialité et le consumérisme".

Esclavage et criminalité

Léon XIV, qui a vécu près de vingt ans au Pérou, où il est arrivé comme missionnaire, s'est ensuite rendu à Zaña, une localité de 4.200 habitants située sur la côte désertique proche de Chiclayo, pour célébrer les 300 ans de la canonisation de saint Turibe de Mogrovejo.

Au début d'un discours prononcé dans le sanctuaire dédié au saint, il a dit sa "joie profonde" d'être de retour. "J'ai tant désiré que ce moment arrive", a-t-il assuré, se souvenant notamment des "mets savoureux" que ses habitants lui préparaient.

Il a ensuite rappelé le passé esclavagiste de l'ancienne cité coloniale, évoquant "la mémoire de générations d'hommes et de femmes africains, arrachés à leurs foyers et réduits en esclavage".

Un homme montre une pancarte représentant le pape Léon XIV avant une rencontre de prière marquant la clôture de l'Année jubilaire au sanctuaire Santo Toribio de Mogrovejo, à Zaña, dans la province de Chiclayo, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape a également évoqué "les nombreuses familles (...) qui souffrent à cause de la délinquance, du racket et de l'insécurité", dans un pays frappé par une vague de criminalité et d'extorsions.

"C'est merveilleux, c'est grandiose" que le pape vienne à Zaña, s'est réjouie Gloria Zapata, 75 ans, originaire de cette localité mais installée à Lima. "Il y a eu beaucoup de discriminations et de mauvais traitements dans le passé. Jusqu'à récemment encore, les Afro-descendants étaient mal vus" au Pérou, a-t-elle ajouté.

Jesús Juárez, un enfant de choeur de 11 ans, venu de la région de Piura, plus au nord, s'est habillé en pape pour l'occasion. "Mon souhait est que le pape me donne sa bénédiction", dit-il à l'AFP.

Des processions de la Vierge de l'Assomption et de saint Turibe de Mogrovejo ont précédé l'arrivée du pape, acclamé par des milliers de fidèles, dont certains scandaient "Vive le pape!".

Dimanche, le souverain pontife doit se rendre à Cusco, ancienne capitale inca située à 3.400 mètres d'altitude, puis à Pucallpa, dans la chaleur humide de l'Amazonie.