Au Pérou, le pape appelle à réparer les "abus" dans l'Église et dénonce le machisme

Le pape Léon XIV salue la foule depuis sa papamobile près de la Plaza Mayor, à Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

Au deuxième jour de sa visite au Pérou, le pape Léon XIV a appelé jeudi à la "réparation" des "abus" commis dans l'Église et dénoncé la persistance d'une "mentalité machiste" dans la société, ainsi que les violences envers les femmes.

Le souverain pontife, opéré il y a quelques semaines d'un cancer du poumon, est arrivé mercredi au Pérou, où il a vécu près de vingt ans, pour la dernière étape d'une intense tournée de douze jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine.

Évoquant une "réalité qui nous a causé tant de douleur", Léon XIV a appelé lors d'un discours aux évêques à répondre "aux abus perpétrés par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial (...) par la vérité, la justice, le pardon, la réparation" et à renforcer la prévention.

L'un des scandales d'abus sexuels les plus retentissants au sein de l'Église péruvienne concerne le Sodalicio de Vida Cristiana, une organisation catholique ultraconservatrice dissoute sur ordre du pape François en 2025.

Le pape Léon XIV assiste à un office de prière en milieu de matinée, à la cathédrale-basilique Saint-Jean l’Apôtre et Évangéliste, à Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

L'organisation a reconnu que des membres de sa direction avaient abusé sexuellement de 19 mineurs et de 10 adultes entre 1975 et 2002.

Dans le prolongement des démarches engagées par son prédécesseur François, le Vatican a mis en place en mai 2026 à Lima un "dispositif d'écoute" destiné à recueillir les témoignages des victimes du Sodalicio et à déterminer les indemnisations, financées par les biens saisis à l'organisation.

Lorsqu'il était évêque de Chiclayo, entre 2015 et 2023, Robert Prevost avait contribué à ouvrir la voie à l'écoute des victimes, avait affirmé l'an dernier Carlos García, président de la Conférence épiscopale péruvienne.

Le pape Léon XIV salue un memebre du clergé lors d'une rencontre avec les évêques péruviens à l'archevêché de Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( POOL / Yara Nardi )

Malgré la lenteur de la procédure, "nous restons très confiants dans le fait qu'une issue favorable sera trouvée", a déclaré à l'AFP Renzo Orbegozo, 50 ans, victime du Sodalicio, soulignant que les victimes "ont besoin d'un soutien psychologique, médical, d'une réinsertion sociale".

Avant son discours, Léon XIV s'est arrêté à l'église Las Nazarenas, dans le centre de Lima, où il a salué les fidèles et béni des personnes en fauteuil roulant.

"Il faut enquêter sur les affaires d'abus et faire preuve de fermeté. Tout cela doit cesser", a déclaré à l'AFP Irma Grimaldo, une fidèle de 71 ans accompagnée de sa fille.

"mentalité machiste"

Au cours d'un autre discours prononcé depuis le parvis de la cathédrale de Lima et consacré aux défis du Pérou, le souverain pontife a dénoncé la persistance d'une "mentalité machiste" et les violences envers les femmes.

Le pape Léon XIV s’adresse aux participants lors d’une rencontre consacrée aux défis et aux espoirs pour l’avenir du peuple péruvien, sur la Plaza Mayor de Lima, le 12 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"Il est triste de constater la persistance d'une mentalité machiste qui se manifeste par l'absence du père dans la vie familiale, les abus et la violence à l'égard des femmes", a-t-il déclaré devant quelque 40.000 personnes, selon le Vatican.

Cette dénonciation a déclenché une salve d'applaudissements et des cris dans la foule.

En Amérique latine, environ 11 féminicides ont été recensés chaque jour en 2024, selon les données de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc).

"Il nous est douloureux de constater que la violence à l'égard des femmes (...) reste une réalité qui blesse l'humanité toute entière", a ajouté le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Plus tôt, le pape a comparé les difficultés de la mission des évêques à celles rencontrées sur le "Chemin de l'Inca", un ancien réseau de routes traversant principalement les Andes.

"Nous savons que le Chemin de l'Inca n'est pas facile : ses montées et ses passages étroits mettent à l'épreuve l'endurance du marcheur (...). De la même manière, la mission épiscopale ne se déroule pas toujours sur des chemins dégagés", a-t-il déclaré.