Au Pérou, Chiclayo se prépare à d'émouvantes retrouvailles avec son pape

Des religieuses prennent des photos à leur arrivée à Chiclayo, au Pérou, à la veille de la visite du pape Léon XIV, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Le pape revient vendredi à Chiclayo, ville du nord du Pérou où il a été évêque pendant près de huit ans et où habitants et vieux amis l'attendent avec ferveur pour ce qui devrait être l'étape la plus émouvante de sa tournée en Amérique du Sud.

"Bienvenue chez toi", clament les affiches qui fleurissent sur les devantures des commerces. Dans le centre historique de cette ville côtière de 600.000 habitants, son image est omniprésente.

Dans son premier discours après son élection à la tête de l’Église catholique et de ses 1,4 milliard de fidèles, Léon XIV avait salué son "cher diocèse de Chiclayo".

Le premier pape américain, qui a aussi la nationalité péruvienne, est arrivé mercredi au Pérou, où il a vécu pendant près de vingt ans. Le pays constitue la dernière halte de sa tournée après l'Uruguay et l'Argentine, qu'il réalise quelques semaines après une opération pour un cancer du poumon.

Sur la place principale, au pied de la cathédrale, des lettres dorées présentent Chiclayo comme la "Ville du pape Léon XIV". Des écrans géants projettent les étapes de la visite de Robert Prevost, 71 ans, depuis son arrivée au Pérou.

Des personnes arrivent à la veille de la visite du pape Léon XIV à Chiclayo, au Pérou, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Même les douceurs locales sont déclinées pour l'occasion, tel le "King Kong", dessert disponible en coffret avec porte-clés à l'effigie du pape et prière imprimée.

Terrain et charisme

A Chiclayo, "Monseigneur Robert", comme les fidèles continuent de l'appeler, a laissé le souvenir d'un évêque proche des gens.

"On peut dire qu'il est allé jusqu'au dernier recoin du diocèse de Chiclayo, qui n'a pourtant pas une géographie facile", raconte le père Jorge Villegas, vicaire général du diocèse, qui l'a côtoyé de près.

Le vicaire se remémore aussi la "solidarité" dont a fait preuve l'évêque lors d'importantes inondations, n'hésitant pas à chausser des bottes pour accompagner les sinistrés.

Pendant la pandémie, "il a été le promoteur de la construction de deux usines d'oxygène pour soigner ceux qui avaient contracté le Covid", alors qu'il en manquait pour traiter les patients, se souvient également le père Villegas.

Devant la cathédrale jeudi, l'impatience grandissait.

Coiffée d'une casquette à l'effigie du pape, Katerine Preciado, une religieuse colombienne de 33 ans qui vit désormais au Pérou, près de la frontière avec l'Équateur, dit espérer que Léon XIV transmettra "un message de paix, de réconciliation et de miséricorde, un message plein d'amour".

Cintya Lopez Santamaria, 53 ans, une professionnelle du tourisme, dit, elle, avoir reçu la bénédiction de l'évêque Prevost à un moment difficile de sa vie. "Il a toujours été très gentil, très généreux envers les gens modestes, et très travailleur", se souvient-elle.

Elle espère désormais que la venue du pape donnera un coup de fouet à son activité.

Pahola Rojas, une secrétaire de 40 ans, se souvient aussi d'un évêque accessible. Il "a toujours été très proche des gens... on pouvait le croiser dans la rue, se promenant, saluant les personnes et discutant", raconte-t-elle. "Il inspirait énormément de confiance et possédait beaucoup de charisme".

"Plein d'enthousiasme"

Un employé accroche une banderole à l'effigie du pape Léon XIV à la veille de son arrivée à Chiclayo, au Pérou, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes faisaient la queue pour pouvoir accéder aux pampas de Pimentel, une vaste étendue aride bordant le Pacifique, à environ 13 km de Chiclayo, où le pape doit célébrer une messe dans la matinée devant près d'un million de personnes.

"On va camper là, nous sommes pleins de foi et d'enthousiasme", dit Victor Puicon, 16 ans, venu d'un village à une heure de là, où Robert Prevost avait pour habitude de célébrer des confirmations.

Léon XIV doit ensuite rencontrer le clergé, puis le personnel et les étudiants d'une université catholique. Il effectuera également une visite privée à la chapelle San Oscar Romero, située dans l'un des quartiers les plus modestes de la ville et qu'il a contribué à reconstruire.