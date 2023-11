Au Parc des Princes, reverra-t-on Boulogne chanter ?

Depuis le plan Leproux, la tribune Boulogne du Parc des Princes sonne creux. Quelques amoureux du PSG tentent pourtant de redonner de la vie à un virage qui peine à faire oublier son douloureux passé.

Une bande de potes qui se lève pour chanter, des stadiers qui accourent pour les faire taire : depuis quelques années, ces scènes sont devenues courantes dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. Cette saison encore, il n’est pas rare de voir des supporters actifs priés de s’asseoir par les stadiers, ou parfois même virés de la tribune pour ne pas déranger les autres spectateurs. Autrefois point le plus chaud du Parc, Boulogne est aujourd’hui aphone. Pourtant, depuis sept ans, plusieurs groupes essayent tant bien que mal de relancer l’ambiance dans ce virage encore marqué par un sombre passé, qui ne facilite évidemment pas les choses.

Rendez-leur le Parc

Rappel des faits : pendant des années, le Parc des Princes a été divisé en deux camps culturellement différents, et qui se détestaient de plus en plus au début des années 2000. Jusqu’au jour où Yann Lorence, abonné de la tribune Boulogne, décède à la suite d’un affrontement entre les deux camps au pied de la tribune Auteuil en marge d’un PSG-OM de février 2010. Robin Leproux met alors en place son fameux plan pour pacifier le Parc, et virer les ultras des deux virages. En 2016, après des années de lutte et un classique de Jazzy Bazz, le Collectif Ultras Paris est autorisé par le PSG à reprendre place en tribune Auteuil, pour redonner vie au Parc des Princes. Mais quid de Boulogne, l’autre virage, celui où est né le mouvement ultra parisien ? « Quand on a vu que ça fonctionnait à Auteuil, on s’est dit pourquoi pas nous ? » , lance Guillaume*, habitué du Parc depuis 2006 et aujourd’hui abonné en Boulogne.…

