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Au Paraguay, la crise bancaire laisse aussi les pompiers à sec
information fournie par AFP 09/11/2026 à 17:29

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Ángel Núñez, pompier volontaire de la Sixième Compagnie de pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, a son travail à la caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Ángel Núñez, pompier volontaire de la Sixième Compagnie de pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, a son travail à la caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Après 29 ans comme pompier volontaire, Oscar Acuña fait face à une bien étrange urgence pour laquelle il n’avait jamais été formé: les fonds de toutes les casernes du Paraguay sont restés bloqués dans les coffres de Ueno Bank, la banque dont l’effondrement a plongé le pays dans une crise sans précédent et renversé le président Santiago Peña.

Les pompiers volontaires du Paraguay avaient environ 2 milliards de guaranis (quelque 320.000 dollars) déposés chez Ueno lorsque la Banque centrale en a ordonné la fermeture, le 3 novembre, en raison de graves problèmes de solvabilité.

"De la même façon que de nombreux déposants de notre institution ont été escroqués, nous-mêmes, en tant qu’institution, avons été escroqués et aujourd’hui nous en subissons les conséquences", confie à l’AFP, les yeux embués, l'officier Acuña, commandant de la Sixième compagnie de pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Asunción.

Là-bas, faute d'argent, les pompiers doivent désormais choisir quelles urgences traiter et prient pour qu’il n’y ait pas trop d’accidents ou d’incendies. Près de 70% de leurs fonds provenaient d’une collecte nationale organisée en octobre.

Les comptes immobilisés chez Ueno compromettent l’activité de 140 casernes de l’institution, qui rassemble quelque 6.500 volontaires.

Oscar Acuna, chef de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à 16 km au sud d’Asunción, s’exprime lors d’un entretien avec l’AFP au poste de pompiers, le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Oscar Acuna, chef de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à 16 km au sud d’Asunción, s’exprime lors d’un entretien avec l’AFP au poste de pompiers, le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

"Une fois par an, nous sortons dans les rues pour demander la collaboration des citoyens afin de pouvoir financer notre fonctionnement. Toute notre collecte, nous l’avons déposée dans cette banque parce que nous lui faisions confiance", déplore le commandant Acuña, 45 ans.

Choisir qui secourir

Siège de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires à Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, le 8 novembre 2026.6. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Siège de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires à Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, le 8 novembre 2026.6. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

C’est dimanche, entre les uniformes suspendus et les cartons de dons encore non triés, la caserne est inhabituellement calme. D’ordinaire, des familles viennent se prendre en photo avec les camions ou fêter des anniversaires.

"Le moral est en berne, ça se sent", observe l'officier.

Les 68 membres de la compagnie assurent des gardes de 24 heures et interviennent sur des incendies, des accidents de la route et domestiques, ainsi que des sauvetages d’animaux. Mais aujourd'hui, ils doivent sélectionner les appels.

"Une dame vient justement de passer nous demander de l’aide pour un problème avec son animal de compagnie. Nous lui avons dit que cette fois, nous allions lui faire défaut. Il nous faut maintenant établir des priorités et choisir quels cas traiter ou non", regrette M. Acuña.

Le problème le plus urgent est le carburant. Il ne sert pas seulement à faire rouler les camions : il alimente aussi générateurs, pompes et autres machines indispensables lors des interventions.

"Concrètement, nous ne pourrons pratiquement plus nous déplacer une fois que le cœur (le carburant) commencera à baisser", avertit l'officier, impuissant devant sa caisse presque vide.

La présidente du Corps de pompiers volontaires du Paraguay, Lorena Canan, estime qu’une intervention peut coûter de 500.000 guaranis (80 dollars) pour un accident de moto jusqu’à 350 millions (52.000 dollars) pour un incendie de grande ampleur.

D’autres casernes réduisent aussi leur capacité de réponse. À Itá, au sud d’Asunción, les pompiers ont limité à un seul véhicule d’urgence les moyens de garde.

Ángel Núñez, pompier de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, travaille à sa caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Ángel Núñez, pompier de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, travaille à sa caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

"Le moment viendra où nous devrons puiser dans nos propres poches, mais c’est difficile parce que nous avons également été touchés dans nos propres finances personnelles", affirme Ángel Núñez, pompier volontaire de 50 ans.

Incertitude

La crise bancaire, qui a rapidement viré à la crise politique, a éclaté mardi dernier avec la mise sous tutelle pour insolvabilité par la Banque centrale (BCP) d'Ueno Bank.

Ángel Núñez, pompier de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, travaille à sa caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Ángel Núñez, pompier de la Sixième Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, à environ 16 kilomètres au nord d’Asunción, travaille à sa caserne le 8 novembre 2026. ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Les dépôts de près de trois millions de personnes, soit la moitié de la population du pays, ont été gelés. Ces clients se sont retrouvés subitement sans accès à leurs comptes, cartes et applications.

Le scandale a provoqué des manifestations massives et précipité la destitution du président Peña, visé par une enquête sur de possibles irrégularités liées à la banque.

La Banque centrale a commencé jeudi à restituer les dépôts au moyen d’un fonds de garantie et, samedi, elle avait rendu quelque 160 millions de dollars à environ 1,2 million de déposants.

Cependant, cette mesure ne résout pas la situation des pompiers: le fonds de garantie couvre jusqu’à 36.000 dollars par compte, soit à peine 11% des fonds de l’institution.

Pour récupérer leur argent, les pompiers devront donc attendre un temps indéterminé, la fin de la procédure de liquidation des actifs de Ueno par la Banque centrale, sans certitude que le produit de cette liquidation suffise à restituer leurs fonds.

Pendant ce temps, la voix du commandant Acuña se brise en pensant aux personnes en détresse: "ça me fait énormément de mal, parce que c’est moi qui apporte une réponse, non seulement aux volontaires mais aussi à la population".

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