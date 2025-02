Au Pakistan, la suspension de l'USAID menace d'assécher l'une des villes les plus chaudes au monde

Des vendeurs remplissent des bidons d'eau potable à Jacobabad, l'une des villes les plus chaudes au monde, dans le sud de la province de Sindh, le 18 février 2025 ( AFP / Fida HUSSAIN )

Des dizaines de millions de dollars et des milliards de litres d'eau filtrés: après des années de travaux, la suspension de l'aide américaine pourrait priver d'eau potable l'une des villes les plus chaudes au monde, prévient une ONG pakistanaise.

A Jacobabad, dans la province méridionale du Sindh, les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius en été et le changement climatique a fait se multiplier les épisodes de canicule. Cette semaine, en plein hiver, le thermomètre doit dépasser 30 degrés.

Longtemps, le million d'habitants du district a dû se contenter des petites citernes tirées par des ânes qui parcouraient les rues pour vendre à prix d'or de l'eau souvent contaminée, parfois à l'arsenic.

Mais en 2012, l'Agence américaine pour le développement (USAID) a accepté de débloquer 66 millions de dollars notamment pour remettre en usage une station de pompage et de filtration d'eau sur un canal, à 22 kilomètres de Jacobabad.

Le 20 janvier, dans un coup de théâtre, le président américain Donald Trump a décidé de geler l'aide de son pays à l'étranger - pour le moment pour trois mois.

An aerial view shows the city of Jacobabad Vue aérienne de la ville de Jacobabad, dans le sud de la province de Sindh, le 18 février 2025 ( AFP / Fida HUSSAIN )