Au Nord, c'était le silence

Lens en Ligue 1, la cité artésienne aurait dû s'embraser, les pintes valser, les maillots Shopi tournoyer au-dessus des visages rougis. Au lieu de ça, l'interminable attente pour retrouver l'élite s'est soldée en plein confinement. Au moment de l'officialisation, Bollaert était sous la flotte et la ville d'un calme olympien. Mais quelques irréductibles rôdaient et l'on s'est dit que le Picon bière était proche.

Le foot va bien, l'économie se redresse, CQFD

Il est 17h sur le parking de Bollaert-Delelis en ce 30 avril. Sur les réseaux sociaux, ça se tort le pouce pour choper le tweet qui officialisera la montée en Ligue 1. Devant le temple sang et or, le seul grabuge du jour, c'est le chantier duà deux pas d'une boutique du club au rideau fermé. Les consignes des gestes barrière du Covid-19 placardées à l'entrée calment l'euphorie visible sur Internet. Même la mythique remorque tractée par Gervais Martel et le druide Daniel Leclercq en 1998 tire la tronche sous des cordes d'eau., dresse froidement Christian, 58 balais, parti faire ses emplettes avec le crâne dégarni et un amour invétéré pour le Racing.Au même moment, une Opel Astra grise, coussin de Lens sur la plage arrière, file à toute berzingue. Les Leaders, qui enregistraient une mine de tubes made in Lens dans les années 1990, résonnent derrière les vitres du break allemand :. La flamme se ravive, le cœur y est, mais cette saleté de pandémie laisse chacun cloîtré., présage Pascal, croisé boulevard Emile-Basly.Sorti prendre l'air une heure, il a laissé sa caisse, alors il a le temps de discuter et d'exhiber fièrement sa veste - un brin délavée - du Racing.(écarté fin février au profit de Franck Haise, N.D.L.R.). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com