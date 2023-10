information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 10:59

Au nord, c'était l'explosion

S'il fallait encore le prouver : le stade Bollaert-Delelis est clairement dans le top 3 des plus grandes ambiances du pays. La soirée vécue face à Arsenal en a été un nouveau symbole. Ou quand tout un peuple emmène ses joueurs vers un exploit historique.

Un vacarme assourdissant. « Le public nous a transcendés, mais je pense qu’on a transcendé le public. C’est toujours une symbiose, une synergie. Ce n’est pas l’un sans l’autre. C’est l’un avec l’autre. Quand l’un est avec l’autre comme ça, ça fait des belles soirées. » Difficile de mieux résumer ce Lens-Arsenal que par ces mots de Franck Haise, quelques minutes après l’exploit monumental des siens face aux Gunners (2-1). Exploit lors duquel Haise a été un architecte hors pair.

Ce mercredi matin, les acouphènes sont certainement encore là chez joueurs et supporters, au lendemain d’une soirée qui restera quoi qu’il arrive dans l’histoire du Racing Club de Lens. Et dans l’histoire du stade Bollaert-Delelis. A-t-on déjà vu une telle ambiance, un tel niveau de décibel sur 90 minutes ? Les débats sont ouverts. « Ensemble, faisons briller notre blason en Ligue des champions » , demandait la tribune Marek avec cette banderole affichée à quelques minutes du coup d’envoi. Et ce tifo majestueux pour saluer le retour du club dans la compétition reine.…

Par Timothé Crépin, à Lens pour SOFOOT.com