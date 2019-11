Au Nigeria, un marché de l'art très prometteur

Les grandes fortunes locales ont multiplié les acquisitions lors de la foire Art X, qui s'est achevée le 3 novembre à Lagos.

« J'aurais pu le vendre dix fois ! » Marème Samb Malong n'en revient pas : Marabouts, un immense tableau de Boris Nzebo est devenu en quelques minutes l'attraction de la foire Art X, dont la quatrième édition s'est achevée le 3 novembre à Lagos, au Nigeria. La galeriste camerounaise aurait pleinement savouré ce succès si, aimantés par la palette chatoyante de cette grande toile, les visiteurs n'avaient pas dédaigné le reste de son stand, moins coloré, plus abstrait voire sombre. Ici, les élégantes rivalisant d'audace vestimentaire et les riches hommes d'affaires convoyés en 4x4 veulent de la peinture, rien que de la peinture, de préférence des très grands formats bariolés, figuratifs, plutôt joyeux et déco.

Nous voilà loin, bien loin de la Biennale d'art contemporain de Lagos qui, au même moment, colle au plus près de la complexité d'une âpre mégapole, avec des photos et vidéos révélant ses infrastructures chancelantes, son système D, ses sociétés secrètes de jeunes cherchant glamour et réconfort ou son bidonville flottant de Makoko. Autant de sujets qu'on ne verra pas sur la foire Art X, qui caresse la riche clientèle du quartier de Victoria Island dans le sens du poil.

Fondatrice de l'événement, Tokini Peterside l'admet : elle doit composer avec le goût traditionnel de son public. Mais, fine mouche, cette femme de 34 ans sait aussi qu'elle doit rallier la jeune garde, celle qui se déhanche dans les soirées musicales et voyage aux quatre coins du globe. C'est à eux que sont destinés les petits projets périphériques du salon comme « This is Lagos », mini-expo de tout jeunes photographes nigérians ou la vidéo kaléidoscopique de l'artiste et DJ Emeka Ogboh, traduisant le chaos urbain de la ville. C'est aussi cette relève qu'espérait ferrer la Sud-Africaine Goodman Gallery, avec ses photomontages de Sam Nhlengethwa, en hommage au chanteur Fela Kuti. Sans grand succès, pour le moment : la galerie a bien vendu deux œuvres, mais pas à un seul acheteur local.

