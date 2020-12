Au Nigeria, le groupe jihadiste Boko Haram revendique l'enlèvement de centaines de lycéens

Capture d'image d'une vidéo, diffusée le 15 janvier 2018 par Boko Haram, de Abubakar Shekau, leader du groupe jihadiste de Boko Haram ( BOKO HARAM / Handout )

Abubakar Shekau, leader de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria, dans une zone éloignée de leur bastion marquant un tournant important dans l'expansion du groupe jihadiste.

Au moins 333 adolescents sont toujours officiellement portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat à Kankara dans l'Etat de Katsina (nord-ouest), dans la nuit de vendredi à samedi.

Plus d'une centaine d'hommes armés à moto ont attaqué cette école publique rurale et alors que certains lycéens ont réussi à s'échapper, d'autres ont été rattrapés, séparés en plusieurs groupes et emmenés par des assaillants, selon des habitants contactés par l'AFP.

Bien que ce kidnapping de masse ait ravivé le spectre de l'enlèvement de Chibok en 2014, lorsque 276 jeunes filles avaient été enlevées dans leur internat, il avait été d'abord été attribué à des "bandits" agissant à priori sans motivation idéologique ni religieuse.

Carte du Nigeria situant Kankara dans l'État de Katsina ( AFP / )

En effet, les kidnappings contre rançon sont monnaie courante dans cette partie du Nigeria, et des groupes armés terrorisent les populations, volent leur bétail et leur village pour des raisons financières.

Mais mardi matin, dans un message vocal diffusé selon les canaux traditionnels du groupe, Abubakar Shekau, chef historique de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement des lycéens à Katsina.

"Je suis Abubakar Shekau et nos frères sont derrière l'enlèvement à Katsina", a-t-il fait savoir.

De nombreux experts et observateurs de la région avaient mis en garde contre un possible rapprochement de ces "bandits" criminels avec les groupes jihadistes qui étendent leur influence dans toute la région sahélienne, du centre Mali au Lac Tchad (nord du Cameroun).

- "Allégeance à Shekau" -

Des familles réunies pour marquer les 5 ans de l'enlèvement des filles de Chibok au Nigeria, le 14 avril 2019 ( AFP / Audu Ali MARTE )

"Il y a eu des informations selon lesquelles des anciens combattants qui ont quitté Boko Haram ou Iswap (groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest) ont désormais rejoint les rangs des bandits dans le nord-ouest", du Nigeria, explique Idayat Hassan, du Centre pour la Démocratie et le Développement (CDD-West Africa), think-tank basé à Abuja.

"D'autre part, nous avons vu certains groupes prêter allégeance à Shekau ces derniers mois", note l'experte en sécurité dans une interview avec l'AFP.

Des élèves d'une madrassa à Kaduna, dans le nord du Nigeria, le 21 janvier 2015 ( AFP / FLORIAN PLAUCHEUR )

Constat partagé par Nnamdi Obasi, chercheur nigérian pour International Crisis Group, qui avait publié un rapport en mai dernier s'inquiétant de l'expansion de l'influence des groupes jihadistes à travers tout le nord du Nigeria, et notamment dans les Etats du nord-ouest (Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna,...).

"Depuis le début de l'année 2019, les gouverneurs de ces Etats ont prévenu (le pouvoir central) de l'infiltration jihadiste du groupe de Boko Haram dans la région", rappelle M. Obasi.

- Situation sécuritaire détériorée -

Le président nigérian Muhammadu Buhari, à Abuja le 1er octobre 2020 ( AFP / Kola Sulaimon )

Le président Muhammadu Buhari, qui est lui même originaire de Katsina et qui était d'ailleurs en visite chez lui le weekend dernier au moment de l'enlèvement, a condamné l'attaque et ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes les écoles.

Les établissements scolaires ont également été fermés.

La présidence avait affirmé dès samedi que l'armée avait localisé "le repaire des bandits", ajoutant qu'une opération militaire était en cours.

La situation sécuritaire s'est largement détériorée dans le nord du Nigeria depuis l'élection de Buhari en 2015, musulman originaire du nord du pays, qui avait pourtant fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité.

Le groupe jihadiste d'Abubakar Shekau a commis de nombreuses atrocités ces dernières semaines. Il a revendiqué le massacre de dizaines de travailleurs agricoles près de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, ainsi que l'attaque "barbare" ce weekend sur un village près de Diffa, au Niger voisin, où au moins 28 personnes ont été tuées, la plupart brûlées vives.

Carte du Niger localisant le village de Toumour, dans la région de Diffa au Sud-Est du Niger ( AFP / )

Le chef de l'Etat nigérian, âgé de 77 ans, avait annoncé qu'il s'exprimerait devant l'Assemblée Nationale la semaine dernière pour s'expliquer au sujet de l'insécurité rampante qui gagne le pays, avant de faire marche arrière.

"L'Assemblée Nationale n'a aucun pouvoir constitutionnel de faire la leçon au président en son rôle de commandant général des forces armées", avait justifié son ministre de la Justice Abubakar Malami.

Le conflit jihadiste a fait 36.000 morts, essentiellement dans le nord-est du pays, sur les pourtours du lac Tchad, et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.

Il s'est étendu au Tchad, Cameroun et Niger, pays voisins du bassin du Lac Tchad.

bur-spb/sba