Au moins 8 morts et des milliers d'évacués dans les incendies dans l'ouest des Etats-Unis

Des pompiers et des policiers à Oroville, en Californie, le 9 septembre 2020 ( AFP / JOSH EDELSON )

Des incendies d'une ampleur historique continuaient à dévaster jeudi la côte ouest des Etats-Unis, où ils ont causé la mort d'au moins huit personnes, dont un nourrisson, et forcé des milliers d'habitants à fuir les flammes.

Les feux s'étendent de l'Etat de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, à l'extrême sud de la Californie, alimentés par une sécheresse chronique et des vents violents qui semblaient toutefois faiblir jeudi.

Ces incendies, considérés par certains comme d'une ampleur "sans précédent", ont déjà fait huit morts au cours des dernières 24 heures et les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd lorsque les secours pourront avoir accès à toutes les zones sinistrées.

En Californie, trois personnes sont mortes dans le comté de Butte, et une quatrième dans une région isolée et sauvage du comté de Siskiyou, à la frontière avec l'Oregon. Dans cet Etat, trois victimes des flammes ont déjà été recensées et les habitants d'Estacada, une petite ville rurale située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Portland, ont reçu l'ordre d'évacuer.

Jason Valean, 29 ans, a quitté sa maison avec ses deux gros chiens et attend de retrouver sa mère, repartie chez elle pour ouvrir l'enclos de ses cochons, qui auront ainsi une chance d'échapper aux flammes.

"Tout l'autre versant est en feu", dit-il à l'AFP en montrant la fumée orangée qui monte depuis la montagne.

L'Oregon fait face à des incendies "sans précédent dans l'histoire" de l'Etat, selon sa gouverneure, Kate Brown, qui s'attendait mercredi "à de nombreuses pertes, en termes de bâtiments et de vies humaines".

Plus au sud, près de Fresno en Californie, d'autres habitants ont aussi dû fuir en quelques minutes.

"Je ne pensais pas qu'on allait être évacués, ça s'est fait à la dernière minute", a expliqué à l'AFP Leanna Mikesler, une habitante du village de Meadow Lake menacé par l'incendie baptisé Creek Fire.

Un maison détruite par le feu à McKenzie Bridge, dans l'Oregon, le 9 septembre 2020 ( AFPAFP / Tyee Burwell )

"On a dû faire nos bagages, faire le possible et aider nos voisins", a-t-elle ajouté devant un centre d'hébergement d'urgence.

Le feu a brûlé plus de 70.000 hectares, semant la désolation sur son passage: carcasses de voiture calcinées, maisons dont il ne reste que la cheminée de brique...

Environ 360 bâtiments ont été détruits, selon les pompiers qui ont déployé près de 1.000 hommes pour combattre les flammes dans la forêt nationale de Sierra, étouffant les foyers avec de l'eau ou de la terre.

Face au feu, plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, des opérations rendues encore plus difficiles par l'épidémie de coronavirus.

- "Nous n'abandonnerons pas" -

Un pompier dans le comté de Butte, en Californie, le 9 septembre 2020 ( AFP / JOSH EDELSON )

A Fresno, la Croix Rouge a réquisitionné des centaines de chambres d'hôtels pour isoler les évacués et empêcher la propagation du Covid-19.

"Nous avons placé (à l'abri) plus de 600 personnes mardi soir et le soir précédent", a expliqué à l'AFP Cindy Huge, une porte-parole de l'organisation.

Les évacués reçoivent trois repas par jour et de l'eau, a-t-elle ajouté. Conserver la distanciation physique est un défi permanent.

Plus de 200.000 hectares sont partis en fumée dans l'Etat de Washington, selon le gouverneur Jay Inslee, qui a dénoncé jeudi les conséquences catastrophiques du changement climatique.

"Nous n'abandonnerons pas l'avenir de cet Etat face au changement climatique", a-t-il affirmé sur Twitter. "Je penserai à ces incendies et leurs impacts sur nos populations quand nous prendrons nos prochaines décisions pour combattre le changement climatique", a-t-il ajouté.

Le gouverneur a également salué la mémoire d'un bébé d'un an retrouvé par des équipes de secours auprès de ses parents gravement brûlés qui tentaient d'échapper au brasier, à environ 200 km de Seattle. "La famille de l'enfant et sa communauté ne seront plus jamais les mêmes", a déclaré Jay Inslee.

En Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 12.500 km2 dans l'Etat, un record depuis que ces données sont relevées en 1987.

Près de Los Angeles, l'incendie "Bobcat Fire", toujours hors de contrôle, a dévasté plus de 9.000 hectares, selon les pompiers.

Des ordres d'évacuation ont également été émis près de San Diego, où plus de 7.000 hectares ont brûlé en quatre jours dans le Valley Fire, selon les autorités locales.

jt-cyj-ban/la