Au moins 750 000 hectares de forêt détruits par le feu en Bolivie

Pour les associations de défense de l'environnement, les incendies sont favorisés par la politique d'extension des terres agricoles.

Depuis début août, la Bolivie, comme son voisin brésilien, est confrontée à d'immenses feux de forêts qui, selon les estimations officielles, ont déjà ravagé entre 750 000 et un million d'hectares. Les incendies touchent la région de la Chiquitania, une zone de plaine à l'est du pays, jouxtant le bassin amazonien, sans que la tragédie au Brésil y soit directement liée.

La zone est « d'une grande biodiversité et renferme la réserve naturelle de Tucavaca », explique Cecilia Martinez, anthropologue à l'université de Buenos Aires. Elle abrite des centaines d'espèces d'animaux et de plantes endémiques « uniques au monde » et de « nombreuses population indigènes et métisses » y vivent. Les feux touchent également la région frontalière du Paraguay et les deux pays ont annoncé avoir mis en commun leurs forces pour les éteindre.

Vendredi 23 août, le gouvernement d'Evo Morales a déployé d'importants moyens pour venir à bout des flammes, avec notamment la location d'un Boeing Supertanker aux Etats-Unis, un avion-citerne capable de transporter jusqu'à 75 000 litres d'eau par vol et ayant une autonomie de treize heures.

Une réponse jugée « tardive » par les associations environnementales. « Il a fallu que le feu s'étende et arrive à un niveau hors de contrôle pour que le gouvernement envoie des hélicoptères et des avions », dénonce Pablo Villegas, chercheur au Centre de documentation et d'information de Bolivie (Cedib), une organisation proche des milieux écologistes.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr