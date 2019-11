Au moins 37 morts dans l'attaque d'un convoi minier dans l'est du Burkina Faso

Un commando armé a attaqué un convoi d'employés d'une compagnie aurifère canadienne. Le bilan encore provisoire de l'assaut est le plus lourd depuis le début des violences djihadistes dans le pays, il y a près de cinq ans.

Une embuscade contre un convoi d'une compagnie minière a fait au moins 37 morts, civils, et plus de soixante blessés, mercredi 6 novembre, dans la région de l'Est du Burkina Faso, selon un bilan encore provisoire. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes, il y a près de cinq ans.

Dans la matinée, « des individus armés non identifiés ont tendu une embuscade à un convoi transportant des travailleurs de la mine d'or Semafo sur l'axe Ougarou-Boungou », a indiqué le gouverneur de la région de l'Est dans un communiqué. « Le convoi, accompagné d'une escorte militaire, comptait cinq autobus transportant des employés burkinabés, des entrepreneurs et des fournisseurs », a détaillé la société canadienne Semafo, qui exploite la mine d'or de Boungou, située à quarante kilomètres du lieu de l'attaque. Le site et ses activités « n'ont pas été affectés », précise la compagnie aurifère, basée à Montréal.

« C'était un massacre »

Selon nos informations, il s'agirait d'une attaque complexe, « planifiée ». Le véhicule de tête a sauté sur un engin explosif placé sur la voie, les cars transportant les employés de la société ont ensuite été pris d'assaut par un groupe armé. « Les assaillants étaient nombreux et sans doute informés du passage du convoi, ils ont tiré en rafale sur les passagers, c'était un massacre, certains ont réussi à fuir en se réfugiant dans une forêt voisine », rapporte une source sécuritaire.

